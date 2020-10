Cena digital

A 27ª edição do Porto Alegre em Cena, que acontece de 21 a 31 de outubro, é uma mostra da reinvenção e da transformação da arte e a forma como o público entende o teatro. Os palcos agora são virtuais, assim como as ruas de Porto Alegre e a casa dos espectadores. A programação inicia com a estreia nacional da vídeo-performance-instalação Marcha à ré, de Eryk Rocha, a partir da performance do Teatro da Vertigem e do trabalho de Nuno Ramos.

Debates

O professor e jurista Manoel Justino Bezerra Filho

/OLHAR JURÍDICO/DIVULGAÇÃO/JC

O curso Aspectos Tributários da Recuperação Judicial e Falência, promovido pela Fundação Escola Superior de Direito Tributário (Fesdt), encerra neste sábado, com uma aula do professor e jurista Manoel Justino Bezerra Filho, desembargador aposentado TJ/SP. Embora seja um expert no tema, ele acompanhou todo o curso e sua aula vai abordar Casos Práticos e Análise de Decisões. Os debates finais terão a participação do advogado Luiz Eduardo Trindade, coordenador do curso.

Humaniza

O conselho de administração do CCG Saúde promove, no dia 5 de outubro, o lançamento do Hospital Humaniza, localizado na rua Ramiro Barcelos. Pela manhã haverá uma cerimônia presencial para um restrito número de convidados, e à tarde a apresentação será pelo YouTube. O hospital será entregue em dezembro deste ano, sendo uma estrutura completa e integrada, referência em medicina de valor para todo o Estado.



