Em seu atelier

A artista plástica e galerista Angela Zaffari tem dividido seu tempo de quarentena entre seu atelier e sua galeria de arte, a AZ Galeria. No atelier, tem se dedicado a uma pintura não tão formal, testando novas cores e formas. Paralelamente a isso, a atividade de galerista tem tomado um tempo ainda maior da artista, que, neste ano, além de estar preparando um espaço de arte que promete ser único na cidade de Bagé, onde reside, abriu um espaço em Porto Alegre, no interior da loja L'Arrivée. Angela tem em seu currículo exposições individuais e coletivas em várias cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, além de exposições internacionais no Uruguai, Peru, Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Emirados Árabes. Em 2017, ela expôs no Margs sua série Do quadrado à paisagem.

Barroco

Jean Christophe Babin, CEO da Bulgari, com Naomi Campbell

Naomi Campbell foi uma das convidadas do evento exclusivo organizado pela Bulgari no impressionante Palazzo Colonna, para apresentar as peças únicas da coleção Barocko: A interpretação contemporânea, sofisticada e criativa da marca italiana do movimento artístico e arquitetônico barroco de Roma, que floresceu na Cidade Eterna nos séculos XVII e XVIII. A modelo inglesa usou um colar de diamantes da nova coleção.



Transferência

Marcus Rossi, criador do Gramado Summit

