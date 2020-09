Mell Marques e Lua Medeiros unem suas expertises: o couro e os tecidos nobres, lançando a coleção Alquimia. Mell, que desenvolve trabalhos em couro, está envolvida com a matéria-prima desde suas raízes, em função do curtume da família. Ela cursou Design de Moda, no Istituto Europeo di Design, no Rio de Janeiro. Já Lua se dedicou à fonoaudiologia e à maternidade antes de encontrar na criação e na modelagem uma nova paixão, fazendo cursos de criação e desenvolvimento de coleções.

Sertanejo

Lucca Lima está preparando o show Resenha 2.0

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Lucca Lima, cantor sertanejo que vem se destacando nacionalmente, fez uma live recentemente com a apresentadora Ana Cincea, com o apoio de João Batista Zaranza e Soraia Terzi. Lucca assinou contrato com a Base-1 Produtora, de Santo André, São Paulo, e está preparando um novo show - Resenha 2.0. Ele tem um carinho por Porto Alegre, onde fez alguns shows. Seu sonho é, na nova fase da carreira, cantar no Universo Alegria.



Debate

Coronel Luciano Zucco será um dos participantes

LUIZA PRADO/JC

A Federasul promove hoje mais uma live Tá na Mesa, às 12h, pelo Facebook. O debate será sobre o PL 184/2020, que passa a trancar a pauta da Assembleia Legislativa. Participam do painel os deputados Aloísio Classmann (PTB), Dalciso Oliveira (PSB), Juliana Brizola (PDT), Tenente-Coronel Zucco (PSL) e o relator da subcomissão da Reforma Tributária, Giuseppe Riesgo (Novo). Simone Leite, presidente da Federasul, será a mediadora.



