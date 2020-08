A conexão entre economia e saúde e as perspectivas para os próximos anos estarão na edição de hoje da live Moinhos Talks, que reúne Jorge Gerdau Johannpeter e Sérgio Rial, presidente executivo do Banco Santander, com o tema Qual o futuro do Brasil para os próximos 10 anos? O evento no Youtube, às 19h, terá a moderação de Eduardo Bier Corrêa, presidente da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, e do superintendente executivo do HMV, Mohamed Parrini.

Mediando conflitos

Fabiano Dallazen, procurador geral de Justiça do RS

/MP-RS/DIVULGAÇÃO/JC

A Federasul recebe, hoje, 12h, no Tá na Mesa via Facebook, o chefe do Ministério Público gaúcho, Fabiano Dallazen, que vai falar sobre o papel e as ações desempenhadas pela instituição, durante a pandemia de coronavírus. Na pauta da live, a fiscalização de decretos e a mediação de conflitos, para que as políticas públicas definidas sejam cumpridas, tendo como foco a preservação da vida e a constitucionalidade destas medidas.

Posse na Bienal

Carmen Ferrão assume a presidência da Bienal do Mercosul

/TONICO ALVARES/DIVULGAÇÃO/JC

Em uma cerimônia virtual, hoje, às 16h, a empresária Carmen Ferrão toma posse da presidência da Bienal do Mercosul, gestão 2020/2022, sucedendo Gilberto Schwartsmann. Na ocasião, ela apresentará a nova diretoria da entidade, o curador e o tema da 13ª edição da mostra. A cerimônia será transmitida ao vivo, pelo Instagram da Bienal @bienalmercosul e pelo Youtube no canal Bienal do Mercosul.

