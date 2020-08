Em seu atelier

O pintor, desenhista, gravador e escultor Erico Santos é natural de Cacequi e cresceu em Santa Maria, onde está acontecendo uma exposição em sua homenagem no Museu de Arte daquela cidade. O artista é conhecido por suas mulheres estilizadas, com saias coloridas, trabalhando na colheita de flores, vindimas, trigais ou algodão. Começou sua trajetória em 1976, em São Paulo, no atelier do pintor e restaurador florentino Renzo Gori. Veio para Porto Alegre em 1981 e, a partir de 1987, começa a se dedicar exclusivamente à pintura, se tornando um dos líderes no mercado do sul do país. Participou do mundo das artes como jurado em salões oficiais de arte, palestrante em universidades e escrevendo sobre o tema em jornais e revistas especializadas. Erico divide o seu tempo entre Porto Alegre e Milão, onde mantêm seus estúdios. É membro da Famiglia Artistica Milanese, de Milão, e da Satura Associazione Culturale, de Gênova.