Em meio à pandemia Maria Eduarda Leão, da Di Leone Eventi, e Graziela Sperb reuniram um time de profissionais do setor de eventos e lançaram o projeto A sua festa. Com a intenção de movimentar o segmento foram gravados vídeos na casa de eventos com conteúdos relacionados às festas como dicas, histórias, curiosidades e receitas, que já estão nas plataformas digitais. O setor é um dos mais afetados pela pandemia.

Vida fitness

Ricardo Augusto Magro Reolon e Michel De Carli Ferreira

/LUÍS HENRIQUE BISOL RAMON/DIVULGAÇÃO/JC

Ao completar cinco anos de atividades do Studio Mormaii Fitness Caxias do Sul, Ricardo Augusto Magro Reolon, que implementou a primeira franquia brasileira da marca em 2015, apresenta novo sócio, o educador físico e ex-atleta de canoagem, Campeão Brasileiro, Sul-Americano e Pan-Americano Michel De Carli Ferreira. Além disso, o empreendimento inclui neste semestre o serviço de uma nutricionista.

Portugal

Luís Araújo vai participar do Festuris Connection

/Turismo Portugal/Divulgação/JC

Entre as lideranças internacionais confirmadas no Festuris Connection está o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. Portugal foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor destino turístico do mundo e também ostenta o prêmio de terceiro mais seguro. O evento online vai acontecer de 4 a 6 de agosto com transmissões do Castelo Saint Andrews, em Gramado. A venda de ingressos está aberta e parte dos recursos será destinado ao Hospital Arcanjo São Miguel.

Múltiplas