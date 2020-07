Fashion reality

O canal E! Entertainment anunciou a estreia de Born to Fashion no dia 13 de agosto. Apresentado pela modelo Laís Ribeiro, o primeiro reality show do Brasil só com mulheres transgêneras revela seus sonhos em conquistar um espaço na indústria da moda brasileira. As participantes enfrentarão desafios diários em busca do título, que tem como prêmio um contrato de um ano com a JOY Model e a capa digital de uma revista de moda.

Moda global

Christopher Bugg assumiu a comunicação da Prada

/FASHION NETWORK/DIVULGAÇÃO/JC

O Grupo Prada anunciou Christopher Bugg como diretor de Comunicação. Ele supervisionará a estratégia desta área do grupo e as interações entre suas marcas. A vasta experiência de Chris no fornecimento de estratégias de comunicação em marcas de moda globais desempenhará um papel importante na aceleração da transformação digital. No seu currículo estão passagens pela Louis Vuitton e Calvin Klein.

Olheiro

Adria Arjona é a estrela da nova fragrância da Armani

/ARMANI BEAUTY/DIVULGAÇÃO/JC

Giorgio Armani lançou sua nova fragrância feminina My Way, com Adria Arjona estrelando a campanha. A atriz norte-americana compartilha uma afinidade única com sua filosofia, com sua personalidade e história de vida, caracterizada pela abertura a novas experiências e conexões com outras pessoas. Adria é conhecida por seu papel como Emily na série da HBO, True detective, e como Dani Silva, na série da CBS, Pessoa de interesse. Estrelou também, na NBC, Cidade das esmeraldas.

Estilo masculino

O cantor Adam Levine na campanha da Yves Saint Laurent

YSL BEAUTY/DIVULGAÇÃO/JC