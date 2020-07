A Associação Brasileira do Agronegócio e a B3 promoverão a 19ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio, dia 3 de agosto, no formato on-line, com o tema Lições para o futuro. Entre os participantes estão Marcello Brito, presidente do Conselho Diretor da Abag; Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Tarcisio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura; Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e Gilson Finkelsztain, CEO da B3.

Sobrevivendo

Aquiles Dal Molin Júnior, presidente do Sinduscon-RS

/CLAITON DORNELLES/ARQUIVO/JC

No Tá na Mesa, que acontece hoje, às 12h, a presidente da Federasul, Simone Leite, recebe os presidentes do Sindicato das Indústrias da Construção Civil - Sinduscon-RS, Aquiles Dal Molin Júnior; dos Hotéis, Bares e Restaurantes - Sindha, Henry Chmelnitsky; e do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, que abordam o tema Sobrevivendo a Covid-19. Eles irão falar sobre os impactos em cada setor e as perspectivas no pós-pandemia.

Solidariedade