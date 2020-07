Gramado on-line

Após anunciar a mudança de data para setembro, o 48º Festival de Cinema de Gramado se reinventa. O evento terá este ano uma edição on-line, com exibição no Canal Brasil. A decisão, mesmo exigindo adaptações, parte do entendimento de que é necessário manter a realização, mas de forma segura, diante do cenário de pandemia. Trata-se de mais um desafio para o festival, que neste ano apresenta Pedro Bial e a atriz argentina Soledad Villamil como novos curadores, ao lado de Marcos Santuario.

Doce desafio

Ricardo Daudt foi desafiado por Lucas Fuente

URUGUAI NATURAL/DIVULGAÇÃO/JC

O Uruguai continua com o ciclo de desafios gastronômicos aos chefs brasileiros. A próxima receita a ser reproduzida será o alfajor, amanhã, às 19h. O convidado é o chef brasileiro Ricardo Daudt, de São Leopoldo, atualmente morando em São Paulo e que foi o vencedor da 4ª temporada do programa de confeitaria Bake Off. Ele foi desafiado por Lucas Fuente, diretor gastronômico do espaço de cozinha participativa - La Obrería, em Montevidéu. A live pode ser conferida no perfil @uruguainatural.

Turismo seguro

O IL Campanario Villaggio Resort, em Jurerê Internacional, retomou o atendimento com novidades, como ambiente para home office, além do selo Turismo Responsável - Limpo e Seguro, do Ministério do Turismo. O hotel foi agraciado com a certificação do Circuito Elegante, selo de qualidade e garantia de excelência dos serviços. Em julho as reservas serão de quinta-feira a domingo, com previsão de abertura diária em agosto.

Múltiplas

Carlos Gerdau Johannpeter debate com Alexandre Allard

TIAGO TRINDADE/EST/DIVULGAÇÃO/JC