O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Pedro Westphalen (PP) são os convidados de hoje, às 17h30min, da live Moinhos Talks, que abordará os Caminhos políticos para a superação. Eles irão trocar ideias com o superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, e a jornalista e diretora da Critério, Soraia Hanna. Em pauta os efeitos das crises sanitária e econômica provocadas pela Covid-19.

Cooperativismo

A Federasul prossegue a discussão dos reflexos da pandemia, bem como a crise econômica causada por ela, junto aos inúmeros setores afetados. No Tá na Mesa virtual de hoje, o presidente da Ocergs, Vergílio Perius, apresenta os principais dados sociais e econômicos do cooperativismo, nos mais variados ramos. Serão expostos o número de cooperativas existentes no Estado, seu faturamento, empregos vinculados e impostos recolhidos.

Fashion Talk

A criadora de conteúdo Claudia Bartelle e a comunicadora Julia Alves protagonizam um bate-papo descontraído hoje, às 17h, na terceira edição do The Fashion Talk. Na proposta, que ocorre ao vivo no Instagram da Óptica Foernges, as convidadas vão falar sobre moda, estilo e comportamento, com ênfase na produção de moda brasileira. Faz um ano que Claudia Bartelle lançou uma coleção exclusiva de óculos Foernges.