Hollywood clássica

A grife Salvatore Ferragamo tem uma forte ligação com Hollywood que remonta aos primeiros anos da indústria cinematográfica: em 1923, o jovem sapateiro italiano abriu a sua primeira loja em Santa Barbara, a Hollywood Boot Shop. Logo foi encarregado pelos departamentos de figurinos dos estúdios para criar sapatos para serem usados na tela e fora dela. Seu portfólio de clientes incluía Greta Garbo, Marlene Dietrich, Bette Davis, Rita Hayworth, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Lauren Bacall e muitas outras pioneiras no cinema.

Saikô

Tais Andrade e Fábio Bassegio jantaram no Saikô no Dia dos Namorados EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Olheiro

O modelo gaúcho Eduardo Rosa protagoniza a campanha da coleção de inverno de Ricardo Almeida, intitulada Origens. Natural de Campo Bom, Eduardo Rosa (JOY Model) sonhava ser jogador de futebol. A moda, porém, abriu-lhe novas oportunidades: deixou de lado o posto de zagueiro e trancou o curso de Direito para modelar no mais disputado circuito fashion, com passagens por Paris, Londres e Milão, onde desfilou para Emilio Pucci. Ele já desfilou na SPFW e estampou editoriais na Esquire e Vanity Fair.

Poder da foto

O fotógrafo gaúcho Igor Azevedo, um dos administradores do perfil no Instagram @aniversarios15anos, que tem mais de 97 mil seguidores, está com um novo projeto em meio à pandemia. Enquanto as grandiosas festas de 15 anos não retornam, ele criou O poder da foto. A ideia é auxiliar, através de fotos pensadas e estudadas, empresários e profissionais que desejam se reposicionar no mercado.