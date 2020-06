Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A prefeitura de Canela lançou o programa Turismo Seguro. Em parceria com as secretarias de Saúde e de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Turismo e Cultura estabeleceu critérios de avaliação para restaurantes, hotéis e parques temáticos. O objetivo é melhorar o perfil sanitário, de atendimento e de divulgação dos empreendimentos. O prefeito Constantino Orsolin frisa que a ação busca chancelar as atividades turísticas nos mais diversos segmentos.

POA Fotos

O impacto que a crise do coronavírus está causando na economia motivou um grupo de fotógrafos de Porto Alegre a buscar alternativas para minimizar o momento. A ideia foi do fotógrafo Pedro Braga, que, inspirado em iniciativa italiana, criou a campanha POA150 fotos. O projeto reúne 150 imagens doadas por 150 artistas, que são comercializadas no site Poa150fotos.com.br. Toda a arrecadação será revertida para projetos sociais.

Bodas de Louça

Os caxienses Marcelo e Michele Nora celebraram Bodas de Louça em Orlando

Florença

Após longo período fechado em função da pandemia do coronavírus, o Museo Salvatore Ferragamo, em Florença, está reaberto. A decisão foi tomada, também, para atender às demandas de escolas que reservaram o ingresso para a exposição em março e abril e não puderam visitá-la. A resolução de prolongar a exposição Sustainable thinking foi motivada pelas questões em torno da sustentabilidade e da responsabilidade social.

Exposição

Paulo Capelari na abertura da exposição em homenagem a Milton Kurtz em sua galeria e também no site

múltiplas