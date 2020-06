Enoturismo

A vinícola Don Giovanni, em Pinto Bandeira, retomou suas atividades em maio, incluindo a pousada, o restaurante e a loja de vinhos, tudo dentro das recomendações e normas legais. Daniel Panizzi, diretor da Don Giovanni, recebeu um grupo de hóspedes para uma visita guiada pela vinícola que contou com brindes de espumantes ao pôr do sol e degustação dos vinhos produzidos por eles. No sábado, o jantar harmonizado teve como destaque um risoto de alcachofras, que são plantadas na propriedade.

Lorenzo Zaffari e Anna Beltrame no sunset com espumantes

Debates virtuais

Acontece hoje mais uma edição do Lide Talks, com o vice-governador Ranolfo Vieira Junior; o comandante da Brigada Militar, Rodrigo Mohr Picon; a chefe da Polícia Civil, Nadine Tagliari Farias; e o presidente do Grupo Epavi, Wagner Machado. O tema é Projetos e desafios do sistema de segurança para o Rio Grande do Sul. Também hoje, através do Facebook da Federasul, Covatti Filho, secretário da Agricultura, é o palestrante do Tá na Mesa, falando sobre as boas notícias advindas do agronegócio em meio à quarentena.

Di Paolo

Emiliano Castaman com Caroline Zanesco e Paulo Geremia na Di Paolo de Bento Gonçalves

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A rede de galeterias Di Paolo também está reabrindo os seus restaurantes dentro dos protocolos de distanciamento e prevenção à Covid-19. Paulo Geremia, diretor do grupo, esteve almoçando, no último sábado, no Di Paolo que fica junto ao pórtico de entrada de Bento Gonçalves, berço do negócio. Já em Porto Alegre, a unidade que fica no Boulevard Laçador também já reabriu ao público com 50% da capacidade das mesas. Boas notícias.

Arte contemporânea