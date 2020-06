A Itália é o país convidado pelo 12º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, que acontece de 3 a 13 de setembro, com a proposta de reunir comida de rua, festins, música, teatro, oficinas e workshops. Já estão confirmados 16 restaurantes locais, que vão ocupar as bancas de rua e oferecer um cardápio recheado de pratos, inspirados na alta gastronomia italiana. Tudo com a curadoria do crítico Josimar Melo.

Atividades on-line

O Instituto dos Advogados do RS, presidido por Sulamita Santos Cabral, impossibilitado de realizar eventos presenciais devido ao isolamento social, está promovendo atividades a fim de colaborar com informações sobre as principais alterações jurídicas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Nas terças e quintas-feiras, o Iargs promove uma live no Instagram @iargs.oficial, e no seu canal do YouTube acontecem videopalestras.

Solidariedade

Melissa Matias lidera a Victoria Maxx

A indústria de terceirização de cosméticos Victoria Maxx, de Caxias do Sul, produz itens de beleza, higiene e saúde para mais de 400 clientes no Brasil. A empresa, liderada por Melissa Matias e Zoraide Moreira, mãe e filha, está produzindo mais de 30 mil sabonetes, 20 litros de álcool em gel e 13 mil sachês de álcool em gel, que são distribuídos semanalmente à Defesa Civil, que presta atendimento às pessoas em vulnerabilidade social.

