Seguindo a programação de lives em seu perfil do Instagram, a Revista Onne&Only promove hoje, às 17h, mais uma edição do Onne Live, com a condução do editor Marcelo Tovo. O convidado é o médico Antônio Carlos Minuzzi Filho e o tema será: Dá pra viver melhor nesse momento?. O cirurgião plástico, além da dedicação à Clínica Minuzzi e preceptoria na Santa Casa, tem ampla presença nas redes sociais e investe em novos projetos da área da saúde, como o Hospital da Plástica em Porto Alegre.

Restaurante Tartare

Maria de Lourdes Limberger e Leticia Albuquerque de Lorenzi com a chef Maria Adolfina no restaurante Tartare, que reabriu ao público

Paradigmas

Fábio Medina Osório participa, nesta sexta-feira, de um debate digital, a convite do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional do Ministério Público do RS. A partir das 10h, estará em pauta A administração pública e a Covid-19: ilícitos e paradigmas de atuação, com a participação de Fabiano Dallazen, procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul. A transmissão será pelo link www.mprs.mp.br/eventos/680.

Tibet Experience

