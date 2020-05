Estimulando a leitura

O Elefante Letrado, plataforma de leitura digital fundada em 2013 por Scheila Vontobel, tem o propósito de promover a formação do hábito da leitura e o desenvolvimento da compreensão leitora em estudantes do Ensino Fundamental. Mostrando solidariedade em meio à pandemia da Covid-19, a plataforma está com gratuidade para acesso ao seu conteúdo, que conta com mil livros digitais à disposição das escolas de todo o Brasil, sendo 579 em português e 421 títulos em inglês.

Festejar

Acreditando na retomada do mercado de eventos no segundo semestre, a Festejar Gramado anunciou uma nova data para sua quinta edição. O evento acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro, no ExpoGramado, desta vez conjugando a área de exposição e conteúdo no mesmo local. O objetivo da feira é conectar o mercado dos eventos, facilitar o contato e aproximar interesses, seguindo todas as medidas de segurança necessárias.

Boas frutas

Fabio Rizzo e Thiago Seitensticker criaram o aplicativo

/LUIS HENRIQUE BISOL RAMON/DIVULGAÇÃO/JC