Camarote Nº1

O Camarote CarnaUOL Nº 1 concentrou as atenções na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, brindando seus 30 anos de avenida. Seguindo a identidade de valorizar as raízes do samba carioca, o espaço recebeu o artista Dudu Nobre para muito samba no pé. Entre os convidados de Victor Oliva, Antonio Oliva, Flávio Sarahyba e Álvaro Garnero, nomes como Luciana Gimenez, Reynaldo Gianecchini, Lulu Santos e Matheus Mazzafera, além do time de musas Nº 1, composto por Sabrina Sato, Isis Valverde, Alessandra Ambrósio e Daniela Sarahyba, que esbanjaram carisma.

Antonio Oliva recebendo os convidados na Sapucaí

Lou Montenegro e Álvaro Garnero no clima do sambódromo

Nelsinho Piquet e Gabrielle Borges no agito do Carnaval carioca

Artes cênicas

O Instituto Ling lançou mais um edital do Ponto de Teatro, projeto que visa impulsionar a produção de artes cênicas, apoiando e garantindo espaço às criações do teatro local. Pelo terceiro ano consecutivo, a entidade selecionará novos espetáculos para integrar a programação do centro cultural. Serão eleitos quatro espetáculos inéditos de artes cênicas, sendo que um deles deverá ser dedicado ao público infantil.



Jazz

O Butiá retoma, no dia 1º de março, o projeto Jazz na Beira, com shows aos domingos, tendo como cenário o pôr do sol do Guaíba. O Quarchêto, formado por Ricardo Arenhaldt, Hilton Vaccari, Matheus Kleber e Júlio Rizzo, é a primeira banda a se apresentar. Com raízes no Sul do Brasil, no Uruguai e na Argentina, o grupo viaja com refinamento e bom humor por estilos como xote, vanerão, chamamé, chacarera, milonga e rancheira.

Marcas 2020

Abrindo o calendário corporativo do ano, o Jornal do Comércio promove, em parceria com a Qualidata, a apresentação do Marcas de Quem Decide, no dia 10 de março, no Teatro do Sesi. São 70 setores pesquisados e três categorias especiais: Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Inovadora e Marca Gaúcha Ambiental. A cobertura estará no JC do dia 11 de março e no site marcasdequemdecide.com.br. No dia 31 de março, os resultados estarão no caderno especial encartado no JC.

Acadêmicos do Tucuruvi

O modelo gaúcho Marcílio Martins Junior desfilou na escola Acadêmicos do Tucuruvi, em São Paulo

Baile do Copa

Priscila Luz, Luã do Valle e Bruna Scorza no Baile do Copa, no Rio de Janeiro

