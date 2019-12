Natalia Gisler Selau e Dalton Milkvicz de Camargo tiveram uma linda cerimônia de casamento ao entardecer do sábado passado, no Alto da Capela, na Zona Sul da Capital. Eles recepcionaram os convidados ao lado dos pais, Carlos Roberto e Lídia Mara Selau, mais Edovirge Milkvicz. Natalia usou modelo do estilista Sérgio Pacheco. Leila Pessine organizou a festa que teve decoração floral de Fernanda Rosa, cardápio assinado pelo chef Lúcio e animação do DJ Jeferson Leal, mais o show do MC Jean Paul.

Camilla Terra e João da Luz no Alto da Capela

Paula Feijó na bonita festa ao ar livre

Nova Iorque

A Essere Joias inaugurou uma pop up store na Bergdorf Goodman em Nova Iorque. O espaço reúne joalheiros selecionados para o projeto Have a Heart, que faz parte de uma parceria da loja de departamentos com o Muse Showroom. Joalheiros do mundo todo foram convidados a desenvolver peças em formato de coração. Parte da renda será revertida para instituições de caridade nos Estados Unidos. A pop up funciona em dezembro e janeiro.

Christmas songs

As festas e comemorações natalinas dão início aos ritos de passagem de mais um ano. E, para celebrar, nada melhor que música. O Coral da Caixa de Assistência dos Advogados/RS fará duas apresentações especiais: dia 15, na Paróquia São Luis Gonzaga, em Canoas, e dia 18, no Largo dos Açorianos, em Porto Alegre. Os shows são gratuitos, e a secretária-geral da CAA/RS, Neusa Bastos, reforça o convite para que a comunidade das duas cidades participe da celebração.

Renovação

Ana Paula Nogueira e João Pedro Kulkes no Country Club

FOTOS EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

O mérito da festa de encerramento da temporada social do Porto alegre Country Club foi a presença de jovens casais, visando a renovação de seu público. O jantar foi assinado pelo chef Rafael Jacobi e a mesa de doces, por Neiva Buratto. O final de semana contou também com o torneio de encerramento da temporada de golfe, que teve o patrocínio da Iesa BMW e Dvoskin Kulkes. Parabéns a Patrícia e Christiano Kroeff Saboia pela liderança do clube. Victoria Beis e Roberto Nahas no encerramento da temporada social

Italianos

Carlo Bicchieri está à frente da organização do 19º Natale Insieme, almoço que reúne italianos, descendentes e simpatizantes no Restaurante Panorama, da Pucrs. A comemoração natalina será neste domingo, com o sempre aguardado sorteio de brindes, o principal deles, uma passagem para a Itália. Entre os participantes assíduos, Sheila e Luciano Baron e Nayr Tesser já confirmaram presença.

Múltiplas