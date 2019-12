A Confraria PACC, que reúne associados do Porto Alegre Country Club, esteve reunida na semana passada, já em clima de confraternização de final de ano. Ronaldo Góes Almeida, Gelson Stocker e Paulo Esteves foram os responsáveis pelo churrasco com calabresa, assado de tiras e carnes uruguaias. Após o jantar, no Salão da Piscina, o grupo se reuniu no avarandado para degustar charutos cubanos. Sequência perfeita.

Paulo Afonso Feijó, Sérgio Beck e Blasco Allem Nunes na Confraria PACC Foto: Nícolas Chidem/JC

Geraldo Rizzo e José Luis Santayana no encontro gastronômico Foto: Mariana Carlesso/JC

Engenheirodo Ano

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul anunciou os nomes dos agraciados no prêmio Engenheiro do Ano 2019. Na área privada o eleito é Leandro Melnick, presidente da Melnick Even. Na área pública o escolhido é Delmar Pellegrini Filho, superintendente regional do Dnit-RS. Carlos Fernando Almeida Marins, sócio da Embravel Engenharia, receberá a homenagem especial. A solenidade de entrega será segunda-feira, na Sergs.

Fashion Day

Fabiane Rittes no Fashion Day, no Pátio 24

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Mulheres

Lideranças femininas e profissionais de destaque em suas áreas de atuação serão homenageadas, dia 9 de dezembro, na Bublitz Galeria de Arte. A exposição Mulheres que fazem a diferença traz retratos de 17 personalidades que atuam em Porto Alegre e no Interior. O reconhecimento é uma iniciativa da galeria, da BPW - Business Professional Women, e da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Porto Alegre.

Paleta

Neste sábado, a partir das 16h, a cervejaria Delta promove o pré-lançamento do Paleta Atlântida, com os assadores Pedro Assis e John Oliveira. O evento chega a sua quarta edição no dia 25 de janeiro na beira da praia de Atlântida. Para isso será montada uma estrutura de churrasqueira linear de 600 metros. A edição contará com a presença dos avaliadores do Guinness Book, e vai concorrer na categoria "maior número de assadores já reunidos".

Caxias do Sul

Rosane Randon com Roseli e David Randon na apresentação da Clínica Médica Immensità

/LUÍS HENRIQUE BISOL/DIVULGAÇÃO/JC

A médica Roseli Beatriz Randon apresentou a Clínica Médica Immensità, na W Tower, em Caxias do Sul, em coquetel assinado por Ana Paula Zadinello Lorandi e Karla Ferraro. Roseli recebeu o carinho da matriarca Nilva Randon, da filha, Laura Randon Chapochnicof, e dos irmãos, Alexandre, Daniel, David e Maurien Randon. A noite contou com música de Lázaro Nascimento, Éder Bergozza e Rafael De Boni.

Múltiplas