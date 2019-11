Leilão no Palácio

Foi um sucesso o leilão de arte em benefício do Museu de Arte Contemporânea/RS. A realização foi da Associação dos Amigos do MAC-RS e da Secretaria de Estado da Cultura. O objetivo era arrecadar fundos para a nova sede do museu. Daniel Chaieb bateu o martelo das obras doadas por artistas como Walmor Corrêa, Heloisa Crocco, Élida Tessler e galerias de arte. Foi o primeiro evento realizado na ala residencial do Palácio Piratini, com o incentivo do governador Eduardo Leite.

Instituições prestigiam ação

Patricia Langlois, diretora do IEL; André Venzon, diretor do MAC-RS; e Beatriz Araujo, secretária da Cultura

NÍCOLAS CHIDEM/JC

Apoiadores valorizaram leilão

Olga Velho na ala residencial do Palácio Piratini

NÍCOLAS CHIDEM/JC

Premiação

Tradicional premiação do setor supermercadista a empresas e personalidades que se destacaram ao longo do ano, o Carrinho Agas 2019 terá novidades nesta edição. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio Cesa Longo, recepcionará os convidados no salão nobre do Grêmio Náutico União hoje à noite, ao lado da esposa Margot Dreher. A atração musical será o show Abba The History - A Salute To Abba.

Grupo de Bagé

Para fechar seu programa expositivo de 2019, a Fundação Iberê Camargo inaugura, dia 30 de novembro, uma mostra que celebra o grupo de artistas gaúchos que foi fundamental na popularização da arte no Brasil e exterior: Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves, Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti. A mostra Grupo de Bagé - Os quatro vai ocupar dois andares da fundação com 180 obras, com curadoria de Carolina Grippa e Caroline Hädrich.

Dupla comemoração

Walter José Potter e Nara Maria Potter no Plaza São Rafael

/MARCO QUINTANA/JC

A enóloga Maria Amélia Duarte Flores comemorou os 15 anos da sua loja Vinho & Arte, sendo os dois últimos no Hotel Plaza São Rafael, e os seus 40 anos com uma degustação e feira de vinhos no Plaza. A ocasião contou com parceria de diversas vinícolas e importadoras, entre as quais Miolo, Don Laurindo, Chandon, Guatambu, azeite Prosperato e Porto a Porto. O show com Serginho Moah abrilhantou o encontro. Gabriela Hermann Potter, a aniversariante Maria Amélia Duarte Flores e Claudia Horbe

Múltiplas