A Amadeo Rossi, hoje Rossi Airguns Airsoft, completou 130 anos de história - um marco alcançado por poucas empresas brasileiras. Para comemorar a data, foi realizado um jantar na Associação Leopoldina Juvenil. Os convidados foram recepcionados ao som do Quarteto de Cordas TAO. Luciano Rossi agradeceu as presenças e prestou uma homenagem a Clovis Tramontina, padrinho do evento. A noite festiva contou com show do Guri de Uruguaiana e do Canto Livre.

Clovis Tramontina e Eunice Tramontina na Leopoldina Juvenil

Novembro Azul

A Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS está promovendo a campanha Novembro Azul: troque o preconceito pela vida, fazendo o alerta para os cuidados com a saúde do homem. Neste mês, a entidade oferece duas formas para a realização dos exames de PSA, teste sanguíneo que auxilia na identificação de alterações relacionadas à próstata, para os advogados acima de 40 anos.

CMPC

O governador Eduardo Leite entre Luis Felipe Gazitúa e Mauricio Harger, lideranças da CMPC, no Ling

Moda verão

A Forum promove, hoje, evento em sua loja no Iguatemi, para o lançamento da coleção de verão 2020 Caminhos. Nesta temporada, a inspiração veio das obras do paisagista brasileiro Roberto Burle Marx transformando suas gravuras, pinturas e mesmo cerâmicas em moda. Para a cartela de cores, a marca aposta em três momentos, passeando entre os tons de cerâmica mais neutros, cores primárias e vibrantes, e os tons de navy.

Dado Bier

Eduarda e Gabriela Becker Fett em almoço festivo no Dado Bier do Bourbon Country

Fadas

Com curadoria de Niura Legramante Ribeiro, a artista gaúcha Andréa Brächer inaugura, amanhã, sua nova exposição de arte Maravilhando fabulações de mãos dadas com uma fada, no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, na 3ª temporada de exposições do MARCO. A exposição já esteve no Margs, em Porto Alegre, e no MAB, em Blumenau, e ilustra a criação de um universo de fábulas de Brächer.

