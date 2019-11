Chá festivo

Vera Lia Fortini Cavalheiro comemorou seus 80 anos com um animado chá da tarde, no Salão Amarelo do Hotel Plaza São Rafael. Os brindes reuniram amigos de longa data, familiares e integrantes da Associação de Ex-Alunas do Colégio Bom Conselho. Os filhos e os netos auxiliaram a receber os convidados na tarde festiva.

Isolda Xavier e Miriam Bopp Meister no Plaza São Rafael

Ivone Febernati e Marilene Santini na animada comemoração

Baltoro

O Espaço Baltoro traz experiência alinhada aos prazeres de drinques elaborados e um puro cubano. Na direção da operação está Fabiano Ecco, com sua expertise em serviços de excelência do Baretto Fasano. Ele recebe convidados, amanhã, para inauguração do ambiente, no Pátio 24. Esta é a segunda unidade do bar e cigar lounge no Brasil, a primeira foi lançada no Pátio Batel, em Curitiba, no ano passado. Ambos os projetos têm assinatura de Juliana Bassani Lamachia.

Formando líderes

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) é reconhecido pelo seu trabalho há 35 anos na formação de lideranças empresariais e na divulgação e promoção da cultura da liberdade. Para contar um pouco dessa trajetória de sucesso, seu presidente, Pedro de Césaro; e o cofundador, ex-presidente e atual conselheiro, Roberto Rachewsky, participam, hoje, da reunião-almoço MenuPOA, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre.

Puro linho

Felipe Hemb e Renato Nahas no lançamento das camisas

/NÍCOLAS CHIDEM/JC

O coquetel de lançamento da coleção verão 2020 da Faro9 reuniu nomes conhecidos na loja Hemb, que passa a ter um corner com a linha de camisas 100% linho. Felipe Hemb mais Maria Fernanda Brandi e Julia Tellechea Nahas, da marca Faro9, recepcionaram os convidados. O coquetel teve inspiração no frescor do linho, com mesa com produtos à base de mozzarella de búfala em parceria com a Cooperbúfalo, liderada por Fernando Kuhl. Julia Tellechea Nahas e Maria Fernanda Brandi lideram a Faro9

