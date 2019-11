A influenciadora Rosa Leal reuniu um grupo de amigas e imprensa para o lançamento da Harajoias, na terça-feira passada. Ao lado de Helena Dalbem, Rosa recebeu os convidados para um almoço no UM Bar & Cozinha, com cardápio especialmente preparado pelo chef Carlos Kristensen. A coleção da Harajoias traz peças leves e coloridas, ideais para o dia a dia.

Referência no mercado de celulose e papel, a CMPC está comemorando 100 anos de história no mundo e 10 anos de atuação no Brasil. Para celebrar, a empresa preparou uma programação especial para este domingo, na Praça da Juventude, em Guaíba. Entre as atrações estão a Orquestra e Ballet do Projari Guaíba, dança hip-hop, Grupo Tholl e Bandinha do Barulho com formação de jovens e adultos do Centro de Referência de Assistência Social Sementes do Amanhã. O encerramento é com show da banda Melim, às 18h.

A Osklen celebrou sua primeira loja com foco em experiência e tecnologia, reforçando sua vocação para a inovação, o design e a conectividade. A Osklen Lab Store, no BarraShopping, no Rio de Janeiro, é um verdadeiro canal de storytelling pensado para que o cliente, de forma intuitiva e com um simples touch, tenha acesso a lançamentos, produtos ícones, projetos especiais, coleções cápsula. Oskar Metsavaht, diretor criativo da marca, recebeu convidados, como os atores Juliano Cazaré e Pedro Novaes.

No dia 12 de novembro, João Marcello Bôscoli lança o livro Elis e eu, da Editora Planeta, revisitando as memórias da mãe, Elis Regina. O evento, na Saraiva do Iguatemi, terá bate-papo seguido de sessão de autógrafos. O produtor musical divide com o leitor suas lembranças da infância, detalhes de sua relação com a mãe e como sua vida se transformou após a perda. O livro traz prefácio de Rita Lee e quarta capa assinada por Nelson Motta.

Montevidéu no Festuris

Um dos destinos mais cobiçados da América do Sul, Montevidéu está presente na 31ª edição do Festuris Gramado - Feira Internacional de Turismo, que acontece até 11 de novembro, no Serra Park, em Gramado. Ela é considerada pelo trade a mais efetiva feira de negócios turísticos da América Latina. Um dos objetivos do espaço é promover o enoturismo e divulgar a identidade e a cultura das principais vinícolas do Uruguai.

