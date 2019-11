O livro Olhar estrangeiro: França teve simpática sessão de autógrafos no Café do Porto. A obra integra a coleção Viagens, da editora Território das Artes e reúne textos de 10 autores em português e francês com coordenação de Liana Timm. Através de ficção, memorialismo, crônicas e poesias, a publicação dá voz a quem, desconstruindo seu cotidiano, abriu espaço para a imaginação, revivendo histórias incomuns em Paris ou na França.

Petra Grazioli Cavaleri e Antonio Mahfuz Timm no Café do Porto foto Nícolas Chidem/JC

Dione Detanico é uma das autoras da obra foto Luis Ventura/Divulgação/JC

Carrinho Agas

No dia 25 de novembro, acontece a entrega dos troféus Carrinho Agas 2019, em cerimônia no Grêmio Náutico União. O prêmio é entregue desde 1984 pela Agas, destinado aos destaques do ano no setor de autosserviço. A premiação, que é reconhecida nacionalmente como uma das mais importantes do ramo supermercadista, é um reconhecimento dos supermercadistas gaúchos a empresas e personalidades que ajudam a construir um setor varejista cada vez mais sólido no Estado.

Projeções

Andrea Quintana e Nailê Santos receberam os convidados do Iguatemi

/LUIZA PRADO/JC

Nailê Santos, gerente-geral, e Andrea Quintana, gerente de marketing do Iguatemi Porto Alegre, receberam a imprensa para um balanço do ano e para apresentar projeções e novidades do shopping para 2020. A de maior relevância para o mercado do luxo é a abertura, no primeiro semestre, de uma pop-up store da Dolce & Gabbana. Será a primeira em solo gaúcho. O encontro foi na Cantina do Press, nova operação do grupo Press.

Bienal 12

Escolhida pela Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul para assumir a curadoria-geral da Bienal 12, a argentina Andrea Giunta definiu os curadores adjuntos para a próxima edição da mostra. A polonesa Dorota Biczel e os brasileiros Fabiana Lopes e Igor Simões se unem à equipe curatorial do evento, que será realizado em Porto Alegre, de 16 de abril a 5 de julho de 2020, com o título Feminino (s). Visualidades, ações e afetos.

Rivatti Móveis

César Quadros, Ana Cristina Silvestre e Márcio Quadros apresentaram o showroom da Rivatti Móveis

LUÍS HENRIQUE BISOL RAMON/DIVULGAÇÃO/JC

Jantar harmonizado

Um clássico da gastronomia porto-alegrense, o Chiwawa, uma das primeiras casas especializadas em frutos do mar da Capital, e que fez um enorme sucesso nas décadas de 1970 a 1990, retornou pelas mãos do seu fundador, João Maciel, mais conhecido por Careca, e de seus filhos Wagner e Cíntia. O restaurante, instalado em uma casa da rua Teixeira Mendes, promove, dia 12 de novembro, um jantar harmonizado com vinhos e espumantes da Maison Forestier, com menu do chef Diego Paz.

Múltiplas