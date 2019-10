Gala na NTX

O Baile de Debutantes da Casa NTX foi a coroação de um projeto idealizado por Bettina Becker e Nora Teixeira. Foi uma noite iluminada, como sugeria o tema da festa. Desde abril deste ano, o grupo de 27 meninas esteve se preparando numa série de encontros que eternizam os laços formados durante este período tão especial. A noite teve coquetel e jantar preparados pela equipe do chef Lúcio, desfile de apresentação das meninas e a primeira valsa seguida de festa com as músicas selecionadas pelos DJs Thiago Matthias, Lucas Monteiro, Gabriel R.

Aluizio Merlin Ribeiro e Sabrina Lopes Ribeiro

Regina Maria e Hermes Gazzola

Bettina Becker e Nora Teixeira, organizadoras do Debut NTX

Marketing

A Agência JKR, liderada por Rodrigo Hoffmann, está fechando o ano como uma agência top. Dois dos seus clientes foram premiados no Top de Marketing ADVB 2019. São eles: Melnick Even e Prontosul, nas categorias Construção Civil e Saúde, respectivamente. No case da Prontosul Centro Médico, a agência atuou diretamente no desenvolvimento do projeto e na construção do roteiro de apresentação.

Saúde

As diretoras da Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAA-RS), Mariana Melara Reis e Claridê Chitolina Taffarel, prestigiaram o evento #ESAnoOutubroRosa, que tratou da saúde da mulher como tema. A ocasião contou, entre os palestrantes, com a presença do professor titular de Oncologia da Faculdade de Medicina da Ufrgs Gilberto Schwartsmann e da advogada e mestre em Direitos Humanos Delma Silveira Ibias.

Instituto Cervantes

José Vicente Ballester, dir. do Instituto Cervantes, e Francisco Salas, cônsul-geral da Espanha

NÍCOLAS CHIDEM/JC

Governança

O Teatro da Unisinos será palco da 5ª edição do Seminário de Governança Corporativa, com palestrantes como Otélio Drebes, Aod Cunha, Dominic Barter, Peter English, entre outros. O evento, que acontece nesta quinta-feira, é realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e Amcham Brasil Porto Alegre. Serão debatidos governança em empresas familiares, governança com propósito e a importância dos conselhos consultivo e de administração.

Múltiplas