Fernanda e Dody Sirena abriram os salões de sua residência, no condomínio Alatheia, para brindar o aniversário de Jaime Sirena. A surpresa para os convidados foi a formalização da união de Jaime Sirena e Cintia de Conto. Foi uma festa de dupla comemoração, com o casal recebendo os cumprimentos. O fundo musical ficou por conta do pianista Luiz Mauro Filho. Já a gastronomia foi de Joaquim Aita e a ilha de bar da equipe de Dudu Drinques e Caipiras.

Pietra de Conto com Fernando Sirena e Karen Sirena

Fernanda Sirena e Dody Sirena receberam os convidados em sua residência

Nei Cesar Manica e Ana Elisa Manica na ocasião festiva

Festão

O Valen Bar, empreendimento do Grupo Croácia, comemora seus seis anos nesta sexta-feira, com uma festa em que o nome já traz a essência do Valen: Uma P*ta Festa. A balada, em parceria com a Combo Agência, acontece em uma casa de eventos na rua Florêncio Ygartua, com duas pistas que estarão ornamentadas com uma cenografia temática especial, que contará ainda com 15 performers. Já a trilha sonora será dos DJs Camejo, Ahli, Raffa Santos e Tiago TR.

Primavera

Nesta quinta-feira, Fernando Rodrigues, diretor da Revista Visual & Design, e Gustavo Barreto, representante da Censi Fisa, recebem convidados para o evento de lançamento da 70ª edição da revista, no escritório Censi Fisa, na Nilo Peçanha. Na publicação de primavera estão em destaque os projetos dos vencedores do 2º Prêmio Visual & Design, que contou com patrocínio master da Censi Fisa.

Sui Rooftop

Paulo Alcaraz Gomes e Isabela Monteiro no aniversário do Sui Rooftop

yuri junges/divulgação/jc

Conscientização

Dentro da programação do Outubro Rosa, o Instituto da Mama do RS promove, nesta quinta-feira, o Imama Talks no BarraShoppingSul. O evento gratuito terá a presença de Rosane Marchetti, jornalista que enfrentou o câncer de mama, Maira Caleffi, mastologista e presidente voluntária do Imama, Osvaldo Artigalas, geneticista, e ainda os pacientes, Luciano Guedes e Marcia Fernandes.

Múltiplas

Arlete Bernardon e Alexandre Frosi no restaurante Baro

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC