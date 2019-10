A fotógrafa Lisette Guerra abriu a exposição Retratos Laços de família, no Moinhos Shopping. Na mostra, com visitação até 29 de outubro, ela buscou retratar a beleza do amor e companheirismo entre irmãos, mães e filhos. As fotos em preto e branco sofreram interferência de artistas plásticos, como André Venzon, Britto Velho, Suzi Etchepare, Cristina Dall'Igna, Lou Borghetti, Bea Balen Susin e Leandro Selister. Entre os fotografados, estão os irmãos João Pedro e Saulo Kulkes, Julia Vasconcelos Jardim e os filhos.

Julia Vasconcelos Jardim, Lou Borghetti e Betina Vasconcelos Jardim no Moinhos Shopping

Latinos

Apaixonados pela música latina, pop espanhol e o flamenco instrumental, o cantor Fabiano La Falce e o ator Pedro Corbetta criaram o formato Latino Acústico no Teatro, com o show La Bodega. O ambiente será uma bodega latina, decorada por Flavia Paradeda, que vai dar o toque no cenário para compor as três noites que prometem ser calientes. Eles se apresentam nos dias 18,19 e 20, na Sala Álvaro Moreyra.

Olheiro

Paolla Oliveira como a digital influencer Vivi Guedes

/RAFA VON ZUBEN/DIVULGAÇÃO/JC

A digital influencer interpretada por Paolla Oliveira na novela A Dona do Pedaço não para de surpreender. No capítulo desta segunda-feira ela assinou contrato com umamarca que, assim como na novela, acaba de nascer: aDutyCosméticos. É a primeira vez em que uma grife construirá sua história junto a uma personagem, que também envolve a atriz que a interpreta. Paolla é a embaixadora de DutyColor e DaBelle e já fotografou campanhas que estão em veiculação em mídia online e off-line.

Na Libanesa

Samir Barghout, Alberto Iriart, Kalil Sehbe Neto e Paulo Alencastro

FOTOS EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A Confraria Bon Vivant, liderada por Alberto Iriart, teve seu encontro mensal realizado na Sociedade Libanesa, no início da semana. A ocasião reuniu os apreciadores de charutos que também degustaram saborosos pratos da cozinha árabe. Kalil Sehbe Neto, novo presidente eleito da Libanesa, deu as boas-vindas ao grupo. Sua posse festiva será em novembro. Caio Augusto Sehbe e Juliano Dipp no encontro de charuteiros

Sul Americano de Golf Sênior

Zenia Aranha da Silveira comanda o Sul Americano de Golf Sênior Feminino que encerra nesta sexta-feira, no Country Club

/RICARDO LAGE/DIVULGAÇÃO/JC

