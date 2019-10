Conexão debut

Com o tema Conexões com o futuro, o grupo de debutantes da Associação Leopoldina Juvenil foi apresentado à sociedade gaúcha. Foi um baile em grande estilo. O cenário remetia ao túnel do tempo, de onde as meninas saíam, abraçavam os pais, depois os pares, madrinhas e eram recebidas pelo casal presidente, Mariana Barata Silva e Marcelo Corrêa da Silva. Após a apresentação e a valsa com os pais e os pares, a festa seguiu com animação dos DJs Gabriel Rodrigues, Chaleco Angeli e André Tomatis.

Juliana Marques e Márcia Demetri na elegante festa de gala

Bárbara Fischer, Beatriz Johannpeter e Leila Bitencourt Loiferman na Leopoldina Juvenil

Laura Becker Fett com a filha debutante Gabriela Becker Fett

Arquitetura

O arquiteto Isay Weinfeld estará em Porto Alegre para o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, nesta quinta-feira. Um bate-papo orgânico e sem amarras é o que ele planeja para a sessão livre, no Salão de Atos da Ufrgs. A rica arquitetura histórica da capital gaúcha será palco do evento que convida profissionais e sociedade a discutir o tema Espaço e democracia, promovendo a vivência dos espaços da cidade.

Moda e futebol

A Pompéia entra em campo e é a primeira empresa de moda do Rio Grande do Sul a patrocinar o futebol feminino da dupla Grenal. E, dentro do espírito de integração e aproximação com as jogadoras, promove, amanhã, o Papo Fashion #ElasEmCampo, com as presenças das jogadoras Thessa, capitã do Inter e da zagueira Beta, da equipe feminina do Grêmio. O evento acontece no Beauty Pompéia, na Nilo Peçanha.

Country Club

Shirley Kroeff e Sáloa Neme da Silva no almoço de domingo no Country Club

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Pediatria

De hoje a sábado, Porto Alegre recebe cerca de 7 mil médicos que participarão do 39º Congresso Brasileiro de Pediatria (CBP). Serão quatro dias com uma intensa programação que vai discutir temas como aleitamento materno, as crianças e os celulares e violência contra crianças e adolescentes. Dentro da programação, acontece, na sexta-feira, um jantar de confraternização no Salão Nobre da Catedral Metropolitana.

Copacabana Palace

Florence Irigaray de Assumpção e Nelson Lins de Araujo Netto terão sua cerimônia de casamento nesta sexta-feira, no salão nobre do Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O vestido da noiva é assinado pelo estilista Carlos Bacchi. Os noivos receberão os convidados juntamente com seus pais, Renê e Danielle Irigaray de Assumpção mais Nelson Lins de Araújo Junior e Elisabeth Cavalcanti Almeida. A festa será no salão Golden Room, com organização de Daniel Cruz.

