O cônsul-geral da Alemanha para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Thomas Schmitt, mais o cônsul, Michael Serra, e sua esposa, Tânia Serra, recepcionaram os convidados para o coquetel em comemoração do Dia da Unidade Alemã. O evento foi realizado na Sogipa e contou com a apresentação musical do Quinteto Porto Alegre. Entre as presenças, membros do corpo consular, autoridades e empresários.

Cláudio Guenther, da Sthil, com Vladmir Pal e Andrea Pal, a CEO da Fraport Brasil. Foto: Mariana Carlesso/JC

André Meyer da Silva e Cristina Kisslinger da Silva na Sogipa. Foto: Mariana Carlesso/JC

Outubro Rosa

A diretoria da CAA-RS, liderada por Pedro Zanette Alfonsin, participou da solenidade de abertura da campanha Outubro Rosa do Imama e da prefeitura de Porto Alegre, realizada na Praça dos Açorianos. A Caixa de Assistência dos Advogados do RS promove a campanha Quem ama se cuida, com uma série de atividades relacionadas ao tema em parceria com o Instituto da Mama-RS, como, por exemplo, mamografias a baixo custo.

Amigas do HPS

Um grupo de senhoras da sociedade está se mobilizando para arrecadar fundos para as reformas e melhorias do Hospital de Pronto Socorro (HPS). O movimento de revitalização do HPS vai promover um jantar beneficente, no dia 26 de novembro, na Leopoldina Juvenil. Antes disso, será realizado o Vatapá da Parceria, que reúne os colaboradores e apoiadores da iniciativa. Será no dia 12 de outubro, com organização de Maria Helena Macedo e do grupo Amigas do HPS.

Múltiplas

Nesta sexta-feira, o Espaço Unisinos, na Nilo Peçanha, recebe o Clash of Chefs Emotions. O evento gastronômico reunirá, para "batalhar", os chefs de cozinha Carlo Mota e Zi Saldanha.

A banda Marmota é a atração de hoje do Jazzy Moments especial de Primavera, no Dry Drinks and Moments. A noite mistura, com muito bom gosto, música, gastronomia e drinks.

Ney Nunes está ultimando a decoração do apartamento de Liége Azevedo no bairro Petrópolis. Entre as peças está a poltrona Mole, do designer Sergio Rodrigues, da loja Maiora.

Nesta quinta-feira, a Gravura Galeria de Arte recebe sua nova exposição individual: Aquelas que olham, de Flávia Albuquerque, apresentando figuras femininas. Visitação até 1 de novembro.

Reconhecimento

Claudio Lamachia e Daniel Martin Ely na cerimônia de entrega, no União

MARIANA CARLESSO/JC