Encontro de colunistas

Odinha Peregrina e João Pulita foram os anfitriões do Encontro da Acors (Associação dos Colunistas Sociais do RS), realizado no Hotel Intercity em Caxias do Sul. Vania Misura, gerente-geral, deu as boas-vindas ao grupo. O jantar de abertura foi em alto estilo, tendo por cenário o clube Recreio da Juventude. O sábado iniciou com um city tour por Caxias do Sul. Um dos pontos altos foi a visita à igreja São Pelegrino com belíssimos afrescos de Aldo Locatelli. O almoço ocorreu no Galeto Casa Di Paolo.

Fernando Bertotto e Fernanda Camello, casal vice-presidente social do Recreio da Juventude. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC

O estilista Teodoroo Salazar e Andressa Pedrozzi. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC

Cevas

Após ter sido adiado em função do clima, o Ceva no Total #11 tem nova data: será neste sábado, dia 28, no Largo Cultural do Shopping Total. Nessa edição do evento, serão 30 cervejarias participantes e mais de 150 rótulos de diversos estilos. Além da cerveja, música e gastronomia se destacam na programação, que tem início as 14h e encerramento previsto para as 22h. A banda Graforréia Xilarmônica é uma das atrações.

Cover girl

Luiz Jacintho Pilla recebe convidados, no dia 1 de outubro, no coquetel de lançamento da 31ª edição da WE. A função será na loja Vanilla do Iguatemi, liderada por Evelise Peixoto. A nova revista, que traz na capa a advogada Raquel Ourique Cairoli, apresenta um especial de arquitetos e decoradores, a trajetória do alfaiate Alexi Alonso, os 15 anos da Diego Andino Pâtisserie e destaques sociais da Capital.

Parque das esculturas

Fátima Cattani e Lucca Rossi, presidente em exercício da Acors

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

No sábado à tarde, o grupo de colunistas visitou o Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, e depois jantou no Hotel Dall'Onder. Na ocasião, Angela Martins apresentou o projeto do Instituto Tarcísio Michelon e seu parque internacional de esculturas Domadores de Pedra. Inspirado em Inhotim, ele terá quase quatro hectares com previsão de abrir neste verão, em Bento. O espaço vai abrigar 48 obras de participantes dos Simpósio Internacional dos Escultores de Bento Gonçalves, além de artistas gaúchos como Bez Batti, Hidalgo Adams e Paulo Aguinsky.

The Look

A agência Joy, que, em Porto Alegre, é comandada por Cléber Machado, Ceno Delavald e Naiana Simioni, está celebrando 10 anos da filial gaúcha. E, dentro das comemorações, promove a sexta edição, sob seu comando, do lendário concurso de modelos The Look of The Year. A final será em parceria com as marcas Divalesi, St. Trois e Weiss, apresentando as tendências para 2020, num desfile no Instituto Ling, dia 30 de setembro.

Múltiplas