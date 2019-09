Notícia da edição impressa de 18/09/2019.

Festa temática

Márcio e Letícia Carpena recepcionaram os convidados

Marcio Carpena, Michely Louzada Carpena e Maria da Graça Louzada recepcionaram grande grupo de convidados nos salões da Leopoldina Juvenil para comemorar os 100 anos da família na história do Direito. A noite de gala e glamour foi inspirada nos anos 1920, com organização da Autentique Eventos. A decoração teve tulipas, callas, orquídeas e frésias, a cargo de Angelica Martins. Mesa de doces de Neiva Buratto. Pista com o DJ Lê Araujo mais o show surpresa do Grupo Sambô. Michelly Louzada Carpena e Tito Sauret com Maria da Graça Paz Louzada. Foto: Mariana Carlesso/JC Marta Porto e Sérgio Gilberto Porto na noite de Gala. Foto: Mariana Carlesso/JC Aloysio Pagnoncelli de Souza e Lizette Souza na Leopoldina Juvenil. Foto: Mariana Carlesso/JC

Gastronomia

Ernesto Pereira brindando a parceria com Adolfo Lona

Ernesto Pereira recebeu grupo de convidados no restaurante Darquêz, no Quality Hotel, para brindar a parceria com Adolfo Lona. A ocasião contou com música da cantora Yole. A promoção será aos domingos, a partir das 19h, quando estará valendo a rodada dupla de espumantes Adolfo Lona. Pede uma e leva duas. Nos demais dias, segue o buffet de sopas e cremes que tem feito sucesso nesta temporada, além das tradicionais pizzas.

Desenvolvimento

O gaúcho Gustavo Ene, ex Lide/RS e Lide Nacional, acaba de assumir a SDIC - Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, do Ministério da Economia, sob a liderança do secretário especial da Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Da Costa. O órgão trabalha pelo desenvolvimento da economia e pelo empreendedorismo.

Colunismo

Neste fim de semana acontece o Encontro de Colunistas Sociais do RS, no Hotel Intercity em Caxias do Sul. Odinha Peregrina e João Pulita serão os anfitriões do evento que terá intensa programação na Serra, que inicia na sexta-feira com jantar no Recreio da Juventude. No sábado será feito um city tour em Caxias seguido de almoço na Casa Di Paolo. A tarde será em Bento Gonçalves, culminando com jantar na Cantina do Hotel Dall'Onder. No domingo, o brunch de encerramento será na sede campestre do Recreio da Juventude.

Golf sênior

O Brasil sediará o campeonato Sul-americano Feminino de Golfe Sênior, de 14 a 18 de outubro, no Porto Alegre Country Club e no Belém Novo Golf Clube. A competição reunirá atletas do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. No dia 18, acontece um jantar com a entrega dos prêmios e um show especial. Zenia Aranha da Silveira, presidente da Associação Brasileira e da Federação Sul-americana Feminina de Golfe Sênior, coordena o evento.

Múltiplas

Hoje o Tá na Mesa, da Federasul, terá como tema o desenvolvimento do RS. Falarão os secretários de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, e do Desenvolvimento Econômico, Ruy Irigaray.

Agenda 2030 e o Poder Judiciário é o tema da reunião-almoço do Iargs, nesta quinta-feira, no Plaza São Rafael. O palestrante é o desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, presidente do TRF4.

O Ministério de Turismo do Uruguai, juntamente com o consulado uruguaio em Porto Alegre, promove, no dia 27 de setembro, o lançamento da temporada de verão 2019/2020, no Grêmio Náutico União.

O salão de eventos do Hotel Plaza São Rafael será palco, neste sábado, do desfile da Brasil Star Model com modelos femininos e masculinos. O fotógrafo e produtor Vagner Carvalho coordena a função.