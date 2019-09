Notícia da edição impressa de 16/09/2019.

Moda

Nágila Ourique, Tânia Schirmer, Luciana Ceccon e Karoline Ourique na Forwoman

MARIANA CARLESSO/JC

Karoline e Nágila Ourique realizaram evento de lançamento da coleção de verão da loja Forwoman, com destaque para as novidades da WAS, grife liderada por Luciana Ceccon e Tânia Schirmer. Elas apresentaram a coleção verão 2020 da marca, juntamente com a exposição de um editorial criado em comemoração aos dois anos da WAS. São 16 fotos P&B, nas quais figuram parceiras e amigas da marca. A função contou com chocolates da Cauhaus, das sócias Cristina Paim e Adriane Russi, mais os quitutes do chef Jorge Nascimento, da Boa Pitada. Roberta Vieira, Daniela Pires e Alessandra Tessaro no lançamento da WAS. Foto: Mariana Carlesso/JC Carolina Cardeal e Karine Ourique na tarde fashion. Foto: Mariana Carlesso/JC

Pocket show

Liana Timm gravou, em agosto, seu novo trabalho Brasil é Brésil: a França no coração do Brasil, no 21 Cabaret, em Toulx Sainte Croix, na França. O show apresentou músicas francesas e brasileiras em um espetáculo multimídia. Junto a isso, a artista lançou o livro Régard Etranger: France, obra escrita por 11 brasileiros. Nesta quarta-feira Liana promove, em seu atelier, um House Concert, em parceria com Gilberto Oliveira, com o show, para apenas 20 lugares, intitulado Direto ao coração.

Interiores

Jaqueline Concer Martins, Rodrigo Ohtake e Adriane Karkow na Mostra ARQART

/JULIO SOARES/DIVULGAÇÃO/JC

O arquiteto e designer paulista Rodrigo Ohtake esteve em Caxias do Sul como uma das atrações da Mostra ARQART, que apresentou conceitos inovadores em arquitetura de interiores criados a partir da obra de artistas gaúchos. Rodrigo foi recepcionado pela presidente da Associação Sala de Arquitetos, Adriane Karkow, que coordenou a instalação dos ambientes, e pela idealizadora do Arte SA, Jaqueline Concer Martins, que promove o encontro com a arte de forma acessível.

Mariana Alfonsin

Luiza Martins e Antonio Zanette no lançamento da consultoria de Mariana Alfonsin

/CLAITON DORNELLES /JC

New Faces

A televisão, Youtube, cinema, e passarelas estão sempre em busca de talentos. Pensando nisso, a agência Bella Hub realiza dois eventos para novas revelações artísticas neste sábado, no Centro de Eventos da Pucrs. O Bella Barcelona Ninõs, para crianças de quatro a 11 anos. A atriz Nicole Orsini, do Canal Gloob, marca presença. Já o Bella Barcelona, para a faixa dos 12 aos 21 anos, terá a presença do ator José Loreto.

Múltiplas

O estilista Reinaldo Lourenco estará na capital gaúcha hoje para o lançamento de sua coleção de verão, na Scalia. A loja, liderada por Kátia Coitinho, tem a exclusividade em Porto Alegre.

No dia 24 de setembro, às 10h30min, na sede do Educandário São João Batista, acontece uma missa pelos 80 anos da instituição. Haverá uma homenagem aos parceiros com o Troféu de Parceria Solidária.

Ana Diehl vai comemorar aniversário e nova fase da AD Eventos ao lado de Débora Diehl e Marina Guerra. Elas receberão convidados na Di Leone Eventi, dia 17, com parceria de diversos fornecedores.

É de autoria da Com'Up Espaços e Estratégias a nova campanha da ONG Viavida, em parceria com Carris, EPTC e Prefeitura da Capital, que visa a conscientização sobre a importância da doação de órgãos.