Estilo americano

Roberto Tomasetto, Sandro Tomasetto e Romeu Tomasetto recepcionaram os convidados

A Tomasetto Engenharia apresentou o espaço decorado da primeira garagem americana de prédio residencial no Rio Grande do Sul, o Hundred. O som de Melina Vaz, cantora gaúcha radicada em São Paulo, e de Pedro Moser, músico da Marmota Jazz, encantou a todos no ambiente. A celebração foi organizada pela Linha Mestra, com catering da Cucina Terra. A área foi decorada pela Sólido Arquitetura, seguindo o padrão luxo do empreendimento Hundred. A Tomasetto Engenharia é originária de Veranópolis e atua no mercado de incorporações há quase 40 anos. Silvana Graeff e Rossana Granato conferiram o espaço decorado. Foto: Mariana Carlesso/JC Maria Luiza Tomasetto e Fernanda Martins no elegante coquetel. Foto: Mariana Carlesso/JC

Feijoada

Maria Eduarda Leão e Odon Mônaco Gomes na Feijoada Di Leone

A casa Di Leone Eventi, em parceria com Roux Gastronomia, realizou uma feijoada com assinatura da chef Natália Gesswein. A ocasião contou com um show com a dupla Anderson & Matheus. A proprietária da Di Leone Eventi, a jovem empresária Maria Eduarda Leão, recebeu pessoalmente os convidados. Para deixar o momento mais contagiante, foi realizada degustação dos azeites Olivas do Sul, de chope da cervejaria Bodoque e sorvetes alcoólicos da Scoop & Spirits, liderada por Odon Mônaco Gomes. José Pedro Teixeira e Estella Maria Teixeira participaram da tarde festiva. Foto: Luciano Pohlmann Garcia/Divulgação/JC

Sul em Dança

A diretora do Sul em Dança, Margit Kolling, acaba de desembarcar em Porto Alegre diretamente da Flórida, após integrar a equipe de direção de arte do 1º Festival de Dança da América Latina, o Magical Dance Tour, realizado no Walt Disney World Resort. A partir de 29 de setembro, ela estará à frente da 17ª edição do Sul em Dança, um dos maiores eventos de dança do Brasil, que acontece no Teatro do Sesi, até dia 5 de outubro.

Nova Petrópolis

Neste sábado, dia 14, acontece um evento exclusivo em meio à natureza da Serra Gaúcha, no espaço de eventos Vila Olinda, em Nova Petrópolis. O Luxo do Gaúcho e equipe estarão assando um churrasco, a chef Eduarda Canozzi prepara a mesa de antepastos. Tem também as sobremesas da Just Cold Creamery e cervejas artesanais. Tudo isso rolando ao som do roqueiro gaúcho Alemão Ronaldo.

Café com lojistas

Fabiano Zortéa, que tem uma vasta bagagem pela participação nas últimas sete edições da National Retail Federetion, maior evento de varejo do mundo realizado em Nova Iorque, é o palestrante do próximo Café com Lojistas, promovido pelo Sindilojas Porto Alegre. O evento acontecerá no dia 19 de setembro, no Cineflix do Shopping Total. Ele vai falar sobre as inovações que os varejistas mundiais estão adotando em seus negócios.

Múltiplas

Felipe Martini foi convidado pelo governador Eduardo Leite para assumir a direção do Procon/RS. Ele pretende melhorar procedimentos e humanizar cada vez mais os atendimentos no órgão.

A agitada Jaqueline Pegoraro vai comemorar sua troca de idade entre amigos e parceiros. A função acontece amanhã, no Terazzo, na avenida Ipiranga. O apoio é do Luxo do gaúcho e Eu tenho visto.

Nesta quinta-feira, acontece, no projeto Mulheres 360º, um bate-papo com a empresária e personal stylist Vanessa Scliar, e a cirurgiã dentista Fernanda Horn. O encontro será no Sashiburi do Moinhos.

O Grupo Marpa participa de dez feiras no mês de setembro. Entre as feiras estarão a ExpoSupermercados no RS, a Feira da Agroindústria do Paraná, e a Beauty Fair, em São Paulo.