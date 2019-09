Notícia da edição impressa de 09/09/2019.

Artur Bing com o filho e cantor Gustavo Bing

Teve plateia lotada a apresentação do show Sinatra 1915 Tribute, na qual o jovem cantor Gustavo Bing faz uma bonita homenagem ao inesquecível Frank Sinatra. No palco, a orquestra de músicos e Gustavo vestiram impecáveis smokings pretos e gravatas borboletas. A cenografia do espetáculo é inspirada nos maiores shows da carreira do cantor norte-americano, com direito a cortinas drapeadas compondo a ambientação. No repertório, além de hits como New York, New York, a bossa nova e Tom Jobim foram lembrados na interpretação de Garota de Ipanema. Valentina Torres e Carolina Van Teffelen Bing no Teatro do Bourbon Country. Foto: Mariana Carlesso/JC Douglas Busatto, Andreia Martins e Edgar Rüther da equipe da Opus. Foto: Mariana Carlesso/JC

Tarsila

Acontece neste sábado, no espaço de Vera de Nonohay Schneider, o Davera Arte & Cultura, no Sheraton, a palestra da professora Loara Aydos: Tarsila do Amaral - a apaixonante trajetória de uma grande mulher. A Tarsila que será apresentada não será só a artista musa do Modernismo, uma das precursoras da arte moderna no Brasil, mas também a mulher de personalidade marcante, seus amores, conquistas e tragédias pessoais. A tarde se completa com a típica feijoada servida no Clos Du Moulin.

Victor Requena e Leonita Requena no restaurante Saikô

Medicina do futuro

O neurologista Pedro Schestatsky, especialista em inovações e medicina do futuro, estará no Instituto Ling, em setembro, falando sobre como viver mais e melhor. Utilizando uma linguagem acessível a todos os públicos, o médico apresentará a Medicina dos 5Ps: preditiva, preventiva, proativa, personalizada e parceira. Os encontros serão nos dias 10 e 17. No curso, ele mostrará como é possível buscar a saúde em atividades do cotidiano.

Zeppelin sinfônico

Comemorando os 50 anos dos primeiros álbuns da banda britânica Led Zeppelin, os maiores clássicos do grupo serão recriados em versões sinfônicas no palco do Auditório Araújo Vianna, no dia 24 de outubro. A Nova Orquestra, formada por 32 músicos e comandada pelo maestro Eder Paolozzi, visitará destaques de toda a discografia do grupo. Antes das apresentações pelo Brasil, eles se apresentam no Rock in Rio.

Carlos Kristensen e Luciane Pacheco receberam convidados na inauguração do UM Bar&Cozinha do BarraShoppingSul

múltiplas

A grife Was apresenta sua coleção Verão 2020 nesta terça-feira (10), na loja Forwoman. As peças atemporais são inspiradas em flores e na natureza e trazem cortes contemporâneos, em seda e algodão puros.

A Business Professional Woman (BPW) promove, no dia 10 de setembro, dentro do projeto Mulher 40, um encontro, na Escola de Negócios da Pucrs, abordando transição de carreira e gestão financeira.

Amanhã, a Trip & Travel recebe Mary Mello - profissional da área musical e turismo, que vive há 20 anos nos USA. A especialista lança o Grand Tour Musical, organizado pela STB Trip & Travel.

Segue até o dia 22 de setembro, a 18ª edição da tradicional Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio. Um evento para toda a família com muita música, dança, shows nacionais e regionais.