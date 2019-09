Notícia da edição impressa de 02/09/2019.

Confraternização

As produtoras rurais Shirlei Souza, Suzana Caetano Fantin, Zênia Aranha da Silveira e Lenira de Lopes Almeira Uriadart

A Casa do Jornal do Comércio na Expointer foi palco de um happy hour com nomes ligados ao agronegócio, ao meio jurídico e convidados da coluna. Grupo de uruguaios ligados ao turismo, acompanhados de Alejandro Malo, marcou presença no evento, que contou também com Martha Silva Beltrame, presidente da Associação do Ministério Público, o produtor de arroz Marcos Ely Barbosa, a juíza Giovana Farenzena, mais o ex-desembargador Geraldo Brandeburski. Marcos Ely Barbosa e Giovana Farenzena na Expointer 2019 Foto: Jackson Ciceri/Especial/JC Janine Borges Soares, Martha Silva Beltrame, presidente da AMP, e Simone Mariano da Rocha. Foto: Jackson Ciceri/Especial/JC Ana Cláudia Diehl e Frederico Malcom com Stefania Tumelero na Casa JC. Foto: Jackson Ceciri/Especial/JC

Interiores

Acontece, nesta terça-feira (3), a cerimônia de entrega dos troféus do 2º Prêmio Visual & Design, da Revista Visual & Design, na Associação Leopoldina Juvenil. São 15 troféus, divididos em ouro, prata e bronze em cinco categorias: Apartamentos, Casas, Comerciais/Corporativos, Mostra de Decoração e Design Mobiliário. Os ganhadores terão seus projetos publicados na edição 70 da publicação. A noite conta também com palestra de Sig Bergamin.



Villa Matarazzo

Julio Gostisa, Maria Amélia Flores e Jayme Monjardim com o rótulo lançado

Jayme Monjardim, Julio Gostisa e Maria Amélia Flores receberam grupo de convidados na loja Vinho&Arte, no Plaza São Rafael, para apresentar o rótulo Villa Matarazzo Edição Brasil. A degustação do vinho cabernet Sauvignon safra 2018, produzido pela vinícola Routhier e Darricarrère, de Rosário do Sul, contou com a presença de Lenira e Hugo Fleck. Jayme esteve no Sul também para acompanhar seus cavalos crioulos na Expointer.

Monólogo

Eu de você, um solo com música ao vivo e texto inédito, traz Denise Fraga de volta a Porto Alegre para temporada de pré-estreia nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Theatro São Pedro. Durante seis meses, Denise convocou o público a enviar suas histórias para seu novo projeto. "Anunciamos no jornal, nas redes sociais e fizemos uma delicada seleção de todo o material que recebemos - mais de 400 histórias, com 33 selecionadas", diz ela.

múltiplas

A fotógrafa Lisette Guerra está no processo de captação de imagens para a sua próxima exposição, Laços de família, que será realizada no Moinhos Shopping, retratando momentos de puro amor.

Amanhã, os mais de 100 alunos da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul subirão ao palco do salão principal da Sogipa para celebrar a primeira década de funcionamento do projeto de inclusão social.

Valdemir Ecker e Teiji Shinotsuka recebem um grupo de convidados, amanhã, para uma noite tipicamente italiana no O'Pasta Trattoria, restaurante, que inaugurou recentemente no BarraShoppingSul.

A Desencana chegou ao mercado com a missão de resolver pequenos incômodos com inovação e praticidade. O mix está à venda nas farmácias e também no e-commerce do grupo Drogaria Iguatemi - Nuspace.