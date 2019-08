Laura Zaslavsky e Gustavo Teitelbaum tiveram sua cerimônia de casamento no salão Imperatriz da Associação Leopoldina Juvenil, seguida de festa no salão principal do clube. A cerimônia foi realizada pelo rabino Lucas Lejderman, que veio do Chile especialmente para a celebração. Lérida Maria Azeredo Araújo e Jacó Zaslavsky mais Regina Galbinski Teitelbaum e Eliezer Teitelbaum auxiliam na recepção aos convidados. O vestido da noiva foi assinado por Serginho Pacheco. Os DJs Thiago Matthias e Ozzone mais o saxofonista Vini Netto animaram a pista de danças.

Jacó Zaslavsky e Gabriela Fontoura Brasil na linda festa na Leopoldina Juvenil. Foto: Marcelo G. Ribeiro/JC

Regina e Eliezer Teitelbaum, pais do noivo. Foto: Marcelo G. Ribeiro/JC

Recuperação judicial

No dia 26 de agosto, a TMA Brasil promove um café da manhã tendo como tema Controvérsias acerca da competência na Recuperação Judicial, no Trend Corporate. O encontro será mediado por Rafael Brizola Marques, sócio da Brizola e Japur Advogados, e terá como debatedores Marcelo Papaleo de Souza, juiz da Vara do Trabalho de Vacaria/TRT-4; Renata Mota Maciel Dezem, juíza da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo; e Rodrigo Tellechea, da Souto Correa Advogados.

Cinema

Sônia Braga é a estrela do filme Bacurau, que abriu o Festival de Cinema de Gramado.

/Matheus Zanchet/ Agência Pressphoto/ divulgação

Debut do Country

Será neste sábado o 59º Baile de Debutantes do Country Club. A tradicional noite contará com duas pistas de dança, simultaneamente. A primeira, montada num tablado com toldos, é a Pista Jovem, para as debutantes e seus amigos, e será comandada pelo DJ Burmann. A segunda, para pais e convidados, no salão, terá trilha do DJ Fofão. O baile tem coordenação de Márcia Demetri, diretora social, e conta com organização da Jalfim Eventos.

Women Power

Um encontro para promover o empreendedorismo. O 2º Women Power é um espaço para capacitação e apresentação de produtos e serviços à empresárias gaúchas. Será neste sábado, no Espaço Unisinos. Haverá uma série de palestras, atividades e oficinas gratuitas para estimular o desenvolvimento das mulheres. O evento é um projeto realizado pela BPW Porto Alegre, em parceria com o Brick de Desapegos.

Café e cinema

Curta Café, a nova cafeteria do Museu do Festival de Cinema de Gramado, já está em funcionamento durante a 47ª edição do evento. O empreendimento está localizado ao lado do Palácio dos Festivais. Neste primeiro momento, o cardápio oferece cafés, espumantes, vinhos, salgados e doces. Vale lembrar que o MFCG é um espaço único, digno da importância do mais tradicional festival de cinema brasileiro.

Yoo Moinhos

Tarsso Galvão Bueno e Marcelo Bueno receberam os convidados no apartamento decorado do Yoo Moinhos by Cyrela

MARIANA CARLESSO/JC

múltiplas

Vladimir Centurião, diretor de Marketing da Toyota do Brasil recebe, dia 26 de agosto, no estande da Toyota na Expointer, apresentando as novidades das linhas 2020 da picape Hilux e do utilitário SW4.

Valdomiro Gomes Soares, presidente do Grupo Marpa - Marcas, Patentes, Inovações e Gestão Tributária, comemorou seu aniversário na segunda-feira, em um jantar reunindo a esposa e seus familiares.

Comemorando a chegada de sua 11ª edição, a revista Onne&Only atravessa o Mampituba e lança uma publicação conjunta com Santa Catarina, com coquetel de lançamento, hoje, na loja Costaneira Premium.

A casa Di Leone Eventi, em parceria com Roux Gastronomia oferece, no dia 31 de agosto, um almoço que traz uma feijoada com acompanhamentos clássicos. O buffet é assinado pela chef Natália Gesswein.