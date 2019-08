Os encontros da Confraria Bon Vivant são sempre animados e descontraídos. Liderada por Alberto Iriart, a confraria se reúne uma vez por mês. Dessa vez, o cenário foi o bar do Velho Tranquilo Barbearia, na Padre Chagas. Entre as presenças, o charuteiro honorário, Paulo Alencastro; o presidente do Palmas Futebol Clube, Lucas Meira, que veio de Tocantins para o encontro; e o convidado especial Chico Tasca, que falou um pouco dos segredos dos 50 anos de sucesso da Churrascaria Barranco.

Paulo Ricardo Scharlau, Lucas Meira e Léo Meira no Velho Tranquilo - Foto: Eduardo Byns Ely/Especial/JC



Jantar de abertura

A Associação Gaúcha de Supermercados promove amanhã o jantar de abertura da 38ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2019, na Associação Leopoldina Juvenil. O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, recepcionará o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo, bem como supermercadistas de todo o Brasil e convidados. Na ocasião, será entregue a Medalha Don Charles Bird ao presidente da cooperativa Santa Clara, Rogerio Bruno Sauthier.

Mark Hamburgueria

Andressa Foresti e Juliana Bastian na inauguração da nova operação da Mark Hamburgueria, no bairro Auxiliadora

/DANDI ALBUQUERQUE/DIVULGAÇÃO/JC





Yoo Moinhos

Letícia Wierzchowski com Cássia Kroeff, que assina o apartamento decorado do Yoo Moinhos, da Cyrela

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC





Palácio dos Festivais

Começa nesta sexta-feira, no Palácio dos Festivais, o 47º Festival de Cinema de Gramado. O tapete vermelho promete ferver já no primeiro dia, quando será exibido Bacurau, filme brasileiro que ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes. Andrea Beltrão, Mauricio Farias, Paulo Miklos, Miguel Falabella, Du Moscovis, Danielle Winits, Sônia Braga e Claudia Alencar são alguns dos nomes que farão a alegria dos tietes.

Olheiro

Eva Longoria com modelo do brasileiro Vitor Zerbinato

MKTMIX/DIVULGAÇÃO/JC

Um dia antes do lançamento de seu novo filme, Dora e a Cidade Perdida, Eva Longoria foi ao programa de entrevistas americano Watch What Happens, com Andy Cohen, falar sobre a estreia. Na ocasião, Eva usou um terno de gorgurão na cor amarelo cítrico, da coleção Verão 2020 de Vitor Zerbinato. A atriz americana, de origem mexicana, já vestiu peças do designer brasileiro em várias oportunidades neste ano.





Domingo legal

Neste domingo acontece, no Largo Cultural do Shopping Total, a 7ª edição do Total Fest. O evento contará com a 2ª edição do Tour pela história das antigas cervejarias do shopping, promovido pelo curso de Guia de Turismo do Senac Gestão & Negócios. Também na programação, um passeio em carros antigos, como Corcel 1970, Oldsmobile 1955 e o Puma GTS. O percurso passará pelo Centro Histórico, Orla do Guaíba e Zona Sul.





