Empreendimento fit

Foi muito simpático e com conversas descontraídas sobre saúde e bem-estar o coquetel de abertura da Armazém Fit Store, na rua Tobias da Silva, 139. No comando da primeira loja da franquia capixaba em Porto Alegre, cuja rede é considerada uma das principais de alimentação saudável do Brasil, está a empresária Tatiane Seibel, que recebeu o grupo de convidados. A parceria do DJ Lê Araújo com o saxofonista Vini Netto, pelo projeto Sax & Phone, rendeu trilha sonora de qualidade para o evento.

Bruna Krause e Paulinha Moraes no simpático coquetel. Foto: Mariana Carlesso/JC

Mateus Lamb conferiu o variado mix de produtos. Foto: Mariana Carlesso/JC

Tradição

A Rede Plaza de Hotéis comemora os 61 anos da abertura de seu primeiro hotel, o Plaza Porto Alegre, na Senhor dos Passos. Com hotéis na capital gaúcha; em Santo Amaro da Imperatriz e Blumenau, em Santa Catarina; no Paraná; na Bahia; e no Rio de Janeiro, o grupo é genuinamente nacional e está em permanente atualização para se adaptar aos padrões modernos de hotelaria. A rede é um patrimônio gaúcho, sem dúvida.

Saúde

O futuro do setor da saúde será o tema da reunião-almoço Tá na Mesa de hoje, na Federasul. Para falar sobre o assunto, o evento contará com a presença dos superintendes executivos dos hospitais Mãe de Deus, Fábio Fraga; do Moinhos de Vento, Mohammed Parrini; do diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia, Julio Matos; da diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Clausell; e do diretor técnico do Hospital São Lucas da Pucrs, Saulo Bornhorst.

Gourmet

O melhor da gastronomia chega novamente à CasaCor/RS, dessa vez, com o Embaixada Gourmet Experience, novo projeto da plataforma de gastronomia, comandada por Lúcio Martins. Serão oito semanas com jantares exclusivos para apenas 20 pessoas, além de workshops e o lançamento do projeto EG Drinks, com foco em coquetelaria. A estreia é com os chefs Dudu e Xavier Gamez, dias 8, 9 e 10 de agosto.

Lifestyle

Caetana e Oskar Metsavaht na noite do lançamento da Osklen

/MIGUEL SÁ/DIVULGAÇÃO/JC

A Osklen armou uma festa no rooftop do Hotel Janeiro para celebrar o lançamento da coleção de Verão 2020, local que inspirou a nova temporada e leva o mesmo nome. O evento, no Rio de Janeiro, contou com a presença do diretor criativo da marca, Oskar Metsavaht; sua filha Caetana Metsavaht; Juliana Suassuna, estilista da marca; entre outros. A coleção SS 20 - Janeiro evoca a vibração e o joie de vivre da Cidade Maravilhosa, berço e inspiração da cultura da Osklen.

Almeida Braga Metsavaht e Clara Reis no Hotel Janeiro. Foto: Miguel Sá/Divulgação/JC

múltiplas

O Restaurante Terrazo, em Canela, agora oferece a linha de vinhos da RAR, empresa fundada por Raul Anselmo Randon, que produz a bebida a partir de uvas cultivadas nos Campos de Cima da Serra.

Neda Girardi Dias lidera, nesta quinta-feira, o seu tradicional torneio de golfe em prol do Asilo Padre Cacique, no Country Club. A competição conta com apoios da Maison Forestier e Panvel, entre outros.

Mariano Scorpaniti abriu uma filial de sua Santi Pizzeria na Galeria Moinhos de Vento, na Independência esquina com a Ramiro Barcelos. Esta nova unidade está focada nos tradicionais calzones italianos.

Aos 24 anos, o fotógrafo Igor Azevedo caiu no gosto e na preferência das debutantes gaúchas e catarinenses. Natural de Taquari, ele é um dos criadores do perfil do Instagram @aniversarios_15anos.