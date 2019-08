Degustação na Banca

A unidade Bela Vista da Banca 43 foi cenário de um final de tarde de degustação de vinhos italianos da importadora Italy Import acompanhados por massas e minipizzas da Pasta Lovers, liderada por Arlete Bernardon. Andrea e Cláudio André Taffarel, mais o filho Cláudio Taffarel, fizeram a apresentação dos vinhos. Aliás, a Banca 43 já se tornou um referencial na Carlos Trein Filho, proporcionando, além das boas compras, um ponto de encontro em sua simpática cafeteria.

Arlete Bernardon com as minipizzas da Pasta Lovers. Foto: Mariana Carlesso/JC

Eduardo e Evelyn Saadi na Banca 43 Bela Vista. Foto: Mariana Carlesso/JC

Literatura

O lançamento do livro Como destruir um país - Uma aventura socialista na Venezuela, do doutor em ciência política e consultor internacional Marcelo Suano, acontece hoje, no Auditório da Fiergs, e contará com palestra e sessão de autógrafos do autor. O evento contará com a presença especial do vice-presidente do Brasil, general Hamilton Martins Mourão, que assina o prefácio da obra.





Roberta Bondan e Luciane Paim no Projeto Urban Talks

Centenário

Xico Stockinger recebe homenagem em expressiva mostra na Galeria de Arte Paulo Capelari, com abertura nesta quarta-feira, dia em que o escultor estaria fazendo 100 anos. A mostra reúne esculturas de seus guerreiros, touros e cavaleiros, além de desenhos e esboços. A maior parte da seleção vem de acervos particulares. Entre as obras estão as raras e inéditas obtidas com a família Stockinger. A visitação vai até o dia 24 de agosto.

Motivação

A Intercity Hotels apresenta um circuito de palestras com o atleta paraolímpico e embaixador da rede hoteleira no Brasil, Fernando Fernandes. Exclusivo para convidados, a estreia do talk show Motivação e foco para superar limites acontece hoje, no Intercity Porto Alegre, e na quinta-feira, no Intercity Caxias do Sul. Nos encontros, ele fala de suas experiências de vida, instigando o público através do próprio exemplo.

Zelda Dal'Molin e Joel Ruocco na palestra sobre azeites de Marcelo Scofano, no Urban Farmcy

múltiplas

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa promove um café para a imprensa em Porto Alegre. O evento será no dia 13 de agosto, na Leiteria 639, para apresentar os detalhes do empreendimento.

O Dry Moments & Drinks inicia uma série de eventos que mesclam gastronomia, drinks e boa música. A cada 15 dias, será noite de Drinks & Blues na casa. Hoje, a atração é a banda Blues da Casa Torta.

O UM Bar&Cozinha inaugura sua primeira filial, hoje, em formato de soft opening, no BarraShoppingSul. O restaurante é capitaneado pelo chef Carlos Kristensen e a restaurantrice Luciane Pacheco.

O cantor uruguaio Leo Sosa faz show de lançamento do single Mística Luna de Enero, nesta quinta-feira, no Café Fon Fon. A música é uma parceria de Léo com o compositor Duda Fortuna.