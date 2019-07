Os 17 anos da Confraria do Bem motivaram encontro festivo do grupo liderado por Cristina Piccoli. O encontro foi em tarde de chá no DuAttos Café, no Foyer do Theatro São Pedro. A comemoração reuniu as amigas confrades, que, ao longo dos anos, têm contribuído para entidades assistenciais. Vera Lia Cavalheiro fez os registros fotográficos pelo seu celular, postando em seguida no Facebook, mostrando estar antenada nas mídias sociais.

Dulce Erdos e Silvia Opitz no chá de aniversário

Maria Helena Pilla do Valle, Cristina Piccoli e Zulmira Sommer no encontro da Confraria do Bem

CasaCor/RS

Jessica Muller e Gabriella Badaraco Voilá participam da CasaCor/RS

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Mês do Advogado

Mariana Carneiro, Ana Carla Gava Furlan e Eloisa Fatima dos Passos Dahmer no lançamento do Mês do Advogado, em Caxias do Sul

/DANIEL HENDLER/DIVULGAÇÃO/JC

Pâtissier

Com o tema "Há 15 anos, uma história de amor", o chef argentino Diego Andino tem uma programação especial para compartilhar com a Porto Alegre que lhe acolheu. Inspirada no amor pela gaúcha Neca Carvalho e também pela confeitaria, a agenda do pâtissier conta com novidades dentro e fora da cozinha. A abertura de uma segunda loja, em fase final de obras, faz parte das comemorações e o novo espaço será no bairro Três Figueiras.

Vida

Especialistas reconhecidos em reprodução assistida abordarão assuntos correlatos, como aspectos médicos, psicológicos, genéticos e jurídicos no evento Nós Tentantes - Projeto de Vida. A idealização é de Karina Steiger e Pedro Corbetta, casal que passou por uma longa batalha para alcançar o sonho de gerar um filho após os 40 anos. O evento está marcado para o dia 4 de agosto, das 14h às 18h, na Casa Bordini.

Casamento

Laura Zaslavsky e Gustavo Teitelbaum terão seu casamento no dia 17 de agosto, na Leopoldina Juvenil, com organização da Alla Festas e Eventos. A cerimônia religiosa será realizada pelo rabino Lucas Lejderman, que vem do Chile especialmente para a celebração. Lérida Maria Azeredo Araújo e Jacó Zaslavsky mais Regina Galbinski Teitelbaum e Eliezer Teitelbaum auxiliam na recepção aos convidados. O projeto de Daniela Lomba será em tons fendi e muito verde. Neiva Buratto assina a mesa de doces, e o som é dos DJs Thiago Matthias e Ozzone mais o saxofonista Vini Netto.





múltiplas