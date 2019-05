75

685133

2019-05-23 03:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 23/05/2019. Alterada em 23/05 às 03h00min Vestida de silêncio

Wagner William escreveu a biografia de Maria Thereza Goulart

MARIANA CARLESSO/JC

Foi muito concorrida a sessão de autógrafos para o lançamento do livro Uma mulher vestida de silêncio, de Wagner William, na Livraria Cultura, no Bourbon Country. A personagem título da obra, a ex-primeira-dama Maria Thereza Goulart foi o centro das atenções. A publicação conta a trajetória da viúva de João Goulart, nascida em São Borja, e que se tornou a mais jovem primeira-dama do Brasil. Fotos de arquivo pessoal e capas de revistas nacionais e internacionais ilustram a publicação.

Gênios

A história de dois grandes gênios da arte, que também eram rivais, é o ingrediente principal de um encontro delicioso neste sábado, promovido pela galerista Vera de Nonohay Schneider, no Sheraton Hotel. A palestra Gênios e Rivais: Da Vinci & Michelangelo, será seguida de almoço, inspirado na Itália e nos grandes nomes da arte, produzido pelo chef Mauro Sousa. Para contar essa história dos grandes gênios da arte renascentista, foi convidada a palestrante Loara Aydos.

Parabéns

Cássia e Marcelo Kroeff com os filhos Maria Eduarda Kroeff e Daniel Kroeff

/MARIANA CARLESSO/JC

O aniversário da arquiteta Cássia Kroeff movimentou o salão Imperatriz da Associação Leopoldina Juvenil. Ela recebeu os convidados juntamente com Marcelo Kroeff e os filhos Maria Eduarda Kroeff e Daniel Kroeff. Bettina Becker e a equipe da NB Eventos organizaram a festa que teve decoração em dourado e o coquetel assinado por Cláudio Solano Gastronomia. A ilha de drinques foi do Dudu das Caipiras e a trilha sonora do DJ Thiago Matthias. A surpresa da noite ficou por conta do show de Sérginho Moah.

Teatro

Fora do teatro desde 2015, Mariana Santos retorna aos palcos. Integrando atualmente a novela Malhação, a atriz faz agora o solo Só de Amor, primeiro texto de sua autoria com direção de Rodrigo Velloni. Na comédia musical, ela vive uma cantora que embala o público em meio a uma crise de pânico durante um show. Em Porto Alegre ela se apresenta, no Theatro São Pedro, nos dias 25 e 26 de maio.

múltiplas

A LOV, nova casa noturna do Grupo WRS, promove, nesta sexta-feira, a festa Bora Maluquinho, inspirada em Rodrigo Hoffmann. A superbalada terá como atrações os DJs Pedro Sampaio, Mari Krüger e Gabriel R.

A chef Juliana Corrêa ministra, no dia 27 de maio, mais uma aula de culinária em uma nova edição do Cook Experience. Desta vez, a temática é Noite Francesa, com entrada, prato principal e sobremesa.

Ricardo Malcon, cônsul-honorário do Líbano, e Samir Barghouti, presidente da Câmara de Comércio Líbano-Brasileira no RS, serão algumas das presenças da Noite Árabe, neste sábado, no Caixeiros Viajantes.

O Rosário Resto Lounge será palco hoje do aniversário de Shay Campani. Já neste domingo, dia 26 de maio, acontece mais um Domingo Lounge, promovido pela Promothers com show de Léo Torres.