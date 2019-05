75

684847

2019-05-22 03:00:00

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 22/05/2019. Alterada em 22/05 às 03h00min Almoço empresarial

Eduardo Fernandez, presidente do Lide RS entre os palestrantes Paulo Uebel e Claudio Gastal

LUIZA PRADO/JC

O presidente do Lide-RS, Eduardo Fernandez, comandou o almoço empresarial promovido pela entidade no Country Club, que teve como tema Desburocratização e Digitalização da Gestão Pública. Os palestrantes foram Paulo Uebel, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, e Cláudio Gastal, secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. O evento contou com a chancela da Dana, Icatu Seguros e Safeweb.

Solidariedade

O Shopping Total, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, inaugurou uma loja especial, a loja Solidariedade Total - que incentiva ações de responsabilidade social e estimula a participação da comunidade, lojistas e colaboradores em campanhas solidárias. Até 15 de agosto o local recebe peças de roupas, cobertores, calçados, fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis para a Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre.

Setor calçadista

Patrícia Pontalti, o estilista Walter Rodrigues e Patrícia Parenza

/DINARCI BORGES/DIVULGAÇÃO/JC

O consumo de moda das mulheres a partir dos 40 anos foi o tema do Papo Legal, que funciona como uma prévia do SICC - Salão Internacional do Couro e do Calçado. Patrícia Parenza e Patrícia Pontalti conversaram com o estilista Walter Rodrigues. A feira, que ocupa pavilhões do Serra Park, em Gramado encerra hoje. O evento, promovido pela Merkator Feiras e Eventos reúne o setor coureiro-calçadista, com um grande número de expositores, com o melhor da produção nacional. Frederico Pletsch e Cristina Pletsch com Roberta Pletsch e Gonçalo Falcão. Foto: Dinarci Borges/Divulgação/JC

Noites especiais

Depois do sucesso em 2016 e 2017, está de volta o projeto Noites Especiais Sgt Peppers, que tem estreia esta noite. O primeiro a retomar a série de shows é o cantor e compositor João Bosco, que participou da edição de 2016, e que é um entusiasta do projeto, liderado por Antônio Villeroy. Ele está retornando de uma turnê internacional, tendo realizado 22 apresentações pelos EUA e Europa.

Emblemática

Elza Soares, umas das cantoras mais emblemáticas da música brasileira de todos os tempos, irá retornar ao Opinião, neste sábado, com a turnê do seu mais recente trabalho de estúdio, chamado Deus é Mulher. Eleita em 2000 a melhor cantora do milênio pela rede britânica BBC, a artista carioca, no auge das suas seis décadas de carreira, trará para Porto Alegre todas as suas impactantes composições mais recentes.

múltiplas

A Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre promove hoje um happy no Garden Pub - Espaço Unisinos. Os palestrantes serão Aline Zanchi, da AZ Press, e Alexandre Godoy, do Grupo Croácia.

A Nilo Frantz Medicina Reprodutiva organiza, em Porto Alegre, um evento reunindo grandes especialistas da área da Endometriose e Infertilidade, nos dias 23 e 24 de maio no Sheraton Hotel.

Após sucesso da turnê mundial, chega ao Brasil a The Queen Extravaganza, tributo criado pelos integrantes originais do Queen. Em Porto Alegre o show é dia 28 de maio no Auditório Araújo Vianna.

O ortopedista gaúcho Paulo Ruschel participou do Trauma World Meeting - II Congresso Mundial de Cotovelo - realizado em Madri. Ruschel é um dos diretores da Clínica da Mão e do Cotovelo.