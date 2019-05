75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 21/05/2019. Alterada em 21/05 às 03h00min Arte no hotel

Arte no hotel foto 1 Olga Velho, que participa da mostra, com Flavia Alvarez

JORGE SCHERER/DIVULGAÇÃO/JC

A Gravura Galeria de Arte e o Hotel Radisson promoveram um coquetel de apresentação do Check-in com Arte IV - Miami Preview, com grande fluxo de convidados, entre empresários, arquitetos, artistas e imprensa. A exposição coletiva está instalada no lobby e mezanino do hotel, com trabalhos de 17 artistas gaúchos representados pela galeria. Nas terças e quartas-feiras, a noite é embalada pelo som do violino de Izandra Machado e do bandoneon de Mano Monteiro, numa agradável happy hour.

Feijoada do bem

O colunista social Lucca Rossi promove, neste domingo, a 15ª edição de sua feijoada beneficente, no Sindicato Rural de Guaíba. Nesta edição, na aquisição da camiseta-convite, também será solicitada a doação de alimentos não perecíveis, cobertores ou tênis em benefício da Casa Solidária de Guaíba. Como não poderia deixar de ser, o evento terá muita animação com atrações como a escola de samba Imperadores, o sertanejo Leo D'Lucca, o samba de Luciara e banda e o DJ Lê Araújo.

Projeto Compartido

FOTOLegenda 5: Rodrigo Medina no lançamento do Projeto Compartido, do Grupo Austral, no Parque Pontal

DIEGO LARRÉ/DIVULGAÇÃO/JC

Stories bar

Com três dias de inauguração para convidados, hoje, terça e quarta-feira, o Batik Stories Bar, é o mais novo point da Padre Chagas. A cozinha é comandada pelo chef Jean Rodrigues, numa pegada cosmopolita, com uma gastronomia contemporânea. O ambiente traz imensos grafites assinados pelo inventivo Jotapê Pax. A casa terá pista de dança, com um time estrelado de DJs, e contará também com shows exclusivos.

Nova Petrópolis

No coração da Região das Hortênsias, o sítio Vila Olinda, em Nova Petrópolis, inaugura, amanhã, um espaço para eventos. O lançamento do Espaço de Eventos Vila Olinda, projetado pelo arquiteto Francisco Pinto, será com um almoço especial. O casal Débora e Thomas Nikoloff recebe os convidados selecionados por Jaqueline Sant' Anna Pegoraro.

múltiplas

O charmoso bairro Bela Vista acaba de ganhar uma unidade da Banca 43, na rua Carlos Trein Filho. Jéfferson Sauer, Mateus Calvi, Ari Sauer e Arnor Liberari recebem convidados hoje para a inauguração.

O livro de contos Primeira Pessoa, de Luiz Paulo Faccioli, tem lançamento amanhã, com coquetel na Torta de Sorvete, localizada na Galeria Casa Prado. Marcelo Moutinho assina a orelha da obra.

O escritor e publicitário Luiz Coronel é o palestrante, hoje, do MenuPOA, da Associação Comercial de Porto Alegre, com o tema Propaganda, Poesia e Cultura no Desenvolvimento dos Negócios.

Por mais um ano, a Óptica Foernges levou ao Mix Up as principais novidades do mercado óptico. Um dos destaques foi o modelo Chloé Rosie, redondo e com design elegante, os óculos encantaram a todos.