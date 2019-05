75

683553

2019-05-14 03:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 14/05/2019. Alterada em 14/05 às 03h00min Cumpleaños

A aniversariante Betina Vasconcelos Jardim entre Maria Cecília Sperb e Zilda Campos

MARIANA CARLESSO/JC

Betina Vasconcelos Jardim comemorou seu aniversário com um encontro reunindo amigas no Instituto Ling. O salão estava ricamente decorado com arranjos de flores assinados por Fernanda Rosa. Bettina Becker e a equipe da NB Eventos organizaram a festa que teve mesa do Dudu Drinques e Caipiras, gastronomia do Chef Lúcio e som do DJ Thiago Matthias. A filha Julia Vasconcelos Jardim e a nora Christina Gadret Jardim auxiliaram na recepção às convidadas.

Luxos

Nesta quarta-feira acontece no Hotel Daara, em Gramado, a coletiva de imprensa sobre o II Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo. Um dos eventos mais aguardados do mercado de luxo já tem data e local para acontecer: será nos dias 24 e 25 de maio, na Expogramado. O Fórum traz ao Rio Grande do Sul o know how nacional e internacional da criação, produção e marketing do luxo.

Check-in

A Gravura Galeria de Arte e o hotel Radisson apresentam, amanhã, a quarta edição do projeto Check-in com Arte, que desta vez será um preview da exposição internacional da Gravura em Miami. Os 17 artistas farão parte da 2nd Art South Brasil Miami, exposição promovida pela Gravura Galeria de Arte na cidade, em novembro. Participam da mostra nomes como Ivan Pinheiro Machado, Dirce Fett, Olga Velho, Theo Felizzola e Tita Macedo.

Bossa

Liana Timm comemora dois anos de criação do projeto Bossa Jazz & Companhia, que reúne música, poesia e artes visuais. Para marcar a data e abrir a agenda de shows do ano, ela apresenta no dia 22 de maio, no Gravador Pub, o show Donato & Veloso. A noite vai reunir os sucessos mais conhecidos destes dois grandes compositores da música brasileira, mesclando poesia e curiosidades sobre a vida e obra dos músicos.

Vinho brasileiro

De 17 de maio a 2 de junho será comemorado o Dia do Vinho Brasileiro 2019. Em sua décima edição, o evento ganha status nacional, passando a ser realizado de forma simultânea em seis estados - Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo e os estreantes Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. O secretário de Turismo e Cultura de Garibaldi, Paulo Salvi, participou do lançamento oficial do evento, que ocorreu em Monte Belo do Sul.

múltiplas

O alfaiate Alexi Alonso e Alexandre San Martin na simpática inauguração

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A Alonso Alfaiataria e Camisaria inaugurou, na rua Barão de Santo Ângelo, com coquetel com a equipe da Sugar Bar. Alexi Alonso recebeu os convidados em petit comitê apresentando seu novo espaço.

O SBT realizou, em São Paulo, a premiação O Melhor Comercial Regional do Brasil 2018. A SPR, de Novo Hamburgo, foi a agência vencedora da região Sul com o filme criado para o Sesc-RS.

Nesta quarta-feira, a Nuwa, clube de conteúdo e espaço de trabalho voltado exclusivamente para mulheres, vai receber uma convidada especial: Isabela Rodrigues, fundadora do estúdio de design Sweety & Co.

Hoje a Hello Dress comemora os seus quatro anos. Na ocasião serão expostos vestidos das collabs com as estilistas Adriana Kavietz, Eduarda Galvani e Ju Cardoso e as novidades de inverno da grife.