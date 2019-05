75

683289

2019-05-13 03:00:00

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 13/05/2019. Alterada em 13/05 às 03h00min American way

Andrea Silva e Marcos Borges no Dublin Sports Bar

/MARIANA CARLESSO/JC

Porto Alegre entra no perfil de cidades da Inglaterra e Estados Unidos com a inauguração do Dublin Sports Bar, que alia diversão e esportes, num ambiente charmoso. O bar foca na transmissão de eventos esportivos, com tevês e um grande telão espalhados pelos diversos ambientes da casa, instalada na esquina da Félix da Cunha com Marquês do Herval. Entre as presenças na abertura: Pedro Carneiro da Fontoura, Maria Inês Campos, Aline Fritsh e Gabriel Martins, Laura Linn, Gabriela Calil e Cris Ziegler.

Baforadas

Gil Kurtz, Pedro Zaluski e Lorenzo Zaluski no animado jantar

/MARIANA CARLESSO/JC

O publicitário Gil Kurtz recebeu grupo de charuteiros para um jantar em sua residência. Ele preparou um bacalhau ao molho de tomate e vinho com farfale. Tudo acompanhado por bons vinhos. Foi uma das noites divertidas da temporada. Entre os participantes estiveram Paulo Alencastro, Gabriel Souza, Cezar Roedel, Pedro Zaluski, Paulo de Tarso e Alberto Iriart, que hoje comanda mais um encontro da Confraria Bon Vivant, na Trattoria Casa Ângelo, no Boulevard Laçador.

Tenores

O quarteto Il Divo comemora 15 anos de carreira com a turnê mundial Timeless. Em Porto Alegre a apresentação será nesta sexta-feira, no Auditório Araújo Vianna. Formado pelo espanhol Carlos Marin, o suíço Urs Buhler, o francês Sebastien Izambard e o americano David Miller, o quarteto se transformou no grupo de tenores mais proeminente do mundo com mais de 30 milhões de álbuns vendidos, 160 álbuns de ouro e platina.

Arte à noite

A quarta e maior edição do Noite dos Museus abrirá 14 espaços culturais de Porto Alegre neste sábado, com mais de 60 apresentações. Além das já tradicionais performances musicais dentro dos museus, o projeto também levará teatro, dança, literatura e bate-papo para o interior das instituições, entre às 19h e à 1h, e ainda montará um palco na Praça da Alfândega e fará algumas intervenções culturais nas ruas do Centro Histórico.

Benemerência

Tradicionalmente, todo dia 29 é dia do nhoque da sorte, quando se coloca dinheiro sob o prato para ajudar a atrair riqueza, e neste mês de maio, a tradição vai ajudar pessoas muito especiais. O Galeto Di Paolo, no Boulevard Laçador, promove o Nhoque do Bem e reverte toda a verba arrecadada para contribuir com o trabalho da ONG ViaVida, que oferece apoio a pessoas carentes em lista de espera por um transplante.

Echefs

Rosane Marchetti, Maira Caleffi e Gloria Maria no jantar do EChefs, em benefício do Instituto da Mama, no União

/lenara petenuzzo/DIVULGAÇÃO/JC

múltiplas

Os três anos de atividades da Casa de Apoio Madre Ana, da Santa Casa, serão comemorados com um show, nesta quarta-feira, no Sgt. Peppers. Se apresentam a First Aid Medical Band e Los 3Plantados.

Amanhã acontece o Missão Noiva, encontro que traz dicas, tendências e promove trocas de experiências entre noivas antes do grande sim. A reunião vai ocorrer na Love It Cafeteria.

A Lojas Pompéia promove, amanhã, no Shopping Total, o lançamento da edição outono/inverno de sua revista. Esta edição tem como temática o movimento, mostrando o que impulsiona a moda e as pessoas.

A nova diretoria da FIRS - Federação Israelita do RS tomará posse hoje, com cerimônia no Teatro Unisinos. Sebastian Watenberg é o novo presidente da entidade para o biênio 2019/2020.