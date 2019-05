75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 09/05/2019. Thai & Wine

A enóloga Maria Amélia Duarte Flores comandou a noite no Koh Pee Pee

MARIANA CARLESSO/JC

O consagrado projeto Thai & Wine, uma parceria do restaurante Koh Pee Pee com a enóloga Maria Amélia Duarte Flores, da Vinho & Arte, teve uma edição especial do Dia das Mães na segunda-feira. Na ocasião, os vinhos selecionados para o jantar harmonizado foram os produzidos pela enóloga Filipa Pato, filha de Luis Pato, cuja família há cinco gerações se dedica aos vinhos na região da Bairrada, em Portugal. O destaque da noite foi o raríssimo Sidecar, o vinho de ânforas elaborado no Alentejo. Aline Sartor de Moura e Tiago de Moura participaram do jantar harmonizado. Foto: Mariana Carlesso/JC

Homenagem

Laura Becker Fett, Vera Lucia Decamillis, Eduarda Fett e Gabriela Fett no evento do Skal Clube

/ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

O Skal Clube Internacional de Porto Alegre comemorou 63 anos e, na ocasião, instituiu a Medalha Eduardo Fett de Honra ao Mérito. A honraria presta homenagem e reconhecimento à atuação de Eduardo à frente do Everest Porto Alegre e sua importância no setor hoteleiro. Na primeira edição Neusa Ritter, Cássio Lemmertz e José Ricardo Cruz receberam a medalha das mãos da presidente Vera Lucia Decamillis.

Festerê

A maior edição do projeto We Love POA inicia esta noite, no Le Club 300, com festa exclusiva para convidados. No line-up Wori, Kiko Franco e Elias Goca. Na sexta-feira, é a vez da Casa NTX, com o duo Cat Dealers, Evokings, Breno Rocha e Thiago Matthias. No sábado, serão duas festas: um sunset na Casa NTX com o DJ francês Tito mais Lazaretti, Lucas Borchardt e Rafa Luciano. O encerramento ocorre na Provocateur.

Country Club

Almir Alves Neto com a filha Maria Carolina Schiavon Lemos Alves, que vai debutar no Country Club

/MARIANA CARLESSO/JC





Coragem

Em maio, a loja da Colcci do Praia de Belas realiza uma ação em prol do Instituto do Câncer Infantil. A campanha, intitulada Seu Jeans Vale R$ 100, consiste na doação de uma calça jeans usada na Colcci, em troca de um desconto de R$ 100 na compra de um novo jeans da grife. Todas as peças arrecadadas serão destinadas ao ICI. Além da ação, inaugura hoje no shopping a exposição fotográfica Mães de Coragem.

Trilha sonora

Antonio Villeroy e o trio formado por Lucas Esvael, Marquinhos Fê e Pedro Tagliani, se apresentam, neste sábado, no Espaço 373, com o show Trilhas Sonoras. No repertório, canções de Antonio que foram temas de filmes, novelas e peças de teatro, incluindo também músicas de compositores como Michel Legrand, Rodrigo Amarante, Roberto Menescal e Chico Buarque.

Provocateur

Julia Dal Magro e Marcos Paulo Magalhães, que comemorou seu aniversário na Provocateur

FELIPE GAIESKI/DIVULGAÇÃO/JC

múltiplas

Um evento, hoje, no Instituto Ling marca a chegada a Porto Alegre do Grupo Capacitare, especializado em Programas de Estágio e Trainees, liderado por Sirley Carvalho e Ana Claudia Schmitt.

Reunir a família para comemorar o Dia das Mães é tradição. Por isso, o PPKB servirá um almoço em homenagem a elas neste domingo.

O Thai House, casa de eventos do Grupo Koh Pee Pee, abre suas portas neste domingo, Dia das Mães para um almoço especial. No cardápio da chef Zelda Dal'Molin, pratos consagrados da gastronomia thai.

Inaugura hoje o Compartido Comida de Rua, a primeira operação gastronômica de grande porte do Food Park do Parque Pontal. O cardápio tem a assinatura do chef Zi Saldanha.

A exposição Mamães do Moinhos, na Galeria Casa Prado, tem coquetel de inauguração hoje com fotos assinadas por Giselle Sauer.

A Balonê, uma das festas mais clássicas de Porto Alegre, terá a participação da cantora Gretchen na sua edição do dia 18 de maio, no Ocidente. Nas pick ups Taís Scherer, Adriana Banana e Roger Lerina.



