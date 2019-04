75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Vida Social Edição impressa de 26/04/2019. Ranking Agas

Arthur Zaffari Flammia, Adulce Zaffari, Greice Zaffari e Edward Flammia prestigiaram a entrega da medalha Marcello Zaffari

/MARIANA CARLESSO/JC

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), presidida por Antônio Cesa Longo, promoveu o Ranking Agas 2018, em cerimônia realizada no Grêmio Náutico União. A premiação reconhece o trabalho das empresas que mais cresceram no setor supermercadista gaúcho distinguindo-as em dez diferentes categorias. A recém-criada medalha Marcello Zaffari foi entregue para Jacy Pfitscher, da rede Gecepel, Antônio Righi, da rede Righi de Supermercados e Zefiro Giassi, da catarinense Giassi. Foi uma noite de muito prestígio e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo setor.

Música portuguesa

Sucesso na Europa, a cantora Mariza se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre, no dia 29 de maio, no Teatro do Bourbon Country. De Moçambique, Mariza foi criada em Lisboa, em um dos bairros mais populares da cidade, a Mouraria. Em poucos anos, a cantora passou de um fenômeno local, para uma das mais aplaudidas estrelas mundiais. É considerada uma das maiores cantoras portuguesas dos últimos tempos.



Festa total

Neste domingo, das 10h às 18h, acontece a terceira edição do Total Fest - evento que une diversão e cultura no Largo Cultural do Shopping Total. O evento terá como parceiro o Instituto do Câncer Infantil, que será beneficiado com 15% do valor arrecadado nos food trucks. Entre as atrações estão o encontro de carros antigos, promovido pelo Veteran Car Club, feira de vinil, cervejas artesanais e food trucks. A música ficará a cargo do The Beat Backers, que homenageia os Beatles.



Cantina Famiglia Facin

Nicole Facin e Rodrigo Facin na Cantina Famiglia Facin, no Shopping Total

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Glória

A Cidade Baixa ganhou mais um point, com a inauguração do bar Glória, liderado por Laurie Martignago e Tanize Cardoso. O conceito do local é de uma drinqueria onde o cliente pode escolher os ingredientes e o bartender os transforma em drink. Além de uma carta com grande variedade de drinks clássicos e autorais, e tudo acompanhado de comidinhas inusitadas, sugestões da chef Dóris Schuler. O cardápio do Glória é sazonal, buscando priorizar comidas e frutas da estação.



Olheiro

Sasha Meneghel assinou contrato com a Way Model

GABRIEL HENRIQUE/DIVULGAÇÃO/JC

Sasha Meneghel é a mais nova aposta do mercado da moda. A bela atuará como modelo e acaba de assinar contrato com a Way Model. Estudante de moda em Nova Iorque, a filha de Xuxa e Luciano Szafir já estampou campanhas para grifes como H. Stern - estrelando a linha MyCollection, Volvo, P&G - Aussie, além de ter desfilado na SPFW para a Coca-Cola Jeans. Aos 20 anos, e com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, deve ser um nome quente no mercado.