Malbec day

Bárbara Bohn Damke e Guga Garcia em sua linda cerimônia de casamento no Majestic Beach Club, em Itajaí

O Consulado Geral da Argentina em Porto Alegre promoveu mais uma edição do Malbec World Day, quando o cônsul-geral Jorge Enrique Perren recebeu os convidados. A noite foi de degustação de alguns dos melhores vinhos Malbec produzidos na Argentina. Esta especialidade de uva teve origem na França, mas ganhou destaque pelo desenvolvimento obtido no país vizinho. Giovanni Tumelero, diretor de operações do Jornal do Comércio, foi uma das presenças no prestigiado evento. Juliana Evangelista e Herman Cejas no consulado da Argentina. Foto: Mariana Carlesso/JC Irineu Guarnier e Janaína Biachini na noite de degustação de vinhos. Mariana Carlesso/JC

Repaginado

O Centro de Eventos do Ritter Hotéis passou por uma reforma em sua infraestrutura. A obra, gerenciada pelo engenheiro civil e diretor do hotel, Ricardo Ritter e pela arquiteta Angélica Ritter, focou em uma melhor adequação das necessidades dos clientes atendidos pela área de eventos. A apresentação das novas instalações, com destaque para o sistema inteligente de ar condicionado individualizado por sala, acontece hoje.

Psiquiatria

Marcando os dois anos do projeto CinePsiquiatria, a Associação de Psiquiatria Cyro Martins apresenta o filme O beijo no asfalto, neste sábado, 10h30min, no GNC Cinemas do Praia de Belas. A sessão contará com comentários da escritora Sônia Rodrigues, filha de Nelson Rodrigues, e de psiquiatras convidados. Baseado na peça homônima de 1960, o longa dirigido por Murilo Benício aborda a homofobia nos dias atuais.



Casamento

Bárbara Bohn Damke e Guga Garcia em sua linda cerimônia de casamento no Majestic Beach Club, em Itajaí

Formatura

O ator e modelo Luã do Valle comemora, hoje, no 300 Cosmo Dining Room, dois importantes passos em sua carreira. Ele celebra a formatura em Administração com ênfase em Marketing pela ESPM e sua nova jornada de trabalho em São Paulo. Em terras paulistanas, o gaúcho vai dar sequência a sua carreira como modelo e seguir os estudos nas artes cênicas.

Festejos

O DJ Lê Araújo, um dos nomes mais badalados da noite gaúcha, comemora seus 50 anos de idade e 30 de carreira, nesta sexta-feira, no Scantinato di Peppo, no Peppo Cucina. Residente das principais casas noturnas da Capital, nome constante nos eventos mais prestigiados, já abriu shows internacionais de artistas como Ricky Martin, Jack Johnson, Black Eye Peas, Joe Cocker e Tears For Fears.

Homenageado

Paulo Afonso Pereira com Clóvis Tramontina, que foi homenageado pela Associação Comercial de Porto Alegre

múltiplas

Depois do lançamento em São Paulo, segunda-feira, Karime Costalunga promove sessão de autógrafos do livro O Direito do Meeiro do Sócio na Apuração de Haveres, dia 30 de abril, no Instituto Ling.

O Colégio Leonardo da Vinci, unidade Beta, promove, no dia 29 de abril, a palestra Comunicação Não Violenta - Mediação de Conflitos e Educação para a Paz, com a consultora em mediação Herta Grossi.

A Revista Voto promove, nesta quinta-feira, no Belmond Copacabana Palace, o Brasil de Ideias, com a participação do ministro da casa civil, Onyx Lorenzoni e do secretário de comércio exterior, Marcos Troyjo.

Atendendo ao convite do empresário Daniel Camargo, Ernesto Pereira está desenvolvendo um trabalho de consultoria no Marquêz Gastronomia Contemporânea, no Hotel Quality, na Comendador Caminha.