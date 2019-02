75

671229

2019-02-22 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 22/02/2019. Alterada em 22/02 às 01h00min Retrospectiva

A artista plástica Ena Lautert com Francisco Dalcol, diretor do Margs

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Foi bastante concorrida e calorosa a abertura da exposição Ena Lautert 95 Anos - Retrospectiva, realizada no Margs. A mostra faz um apanhado da longa trajetória de Ena, apresentando desenhos, pinturas, esculturas, gravuras e instalações, com curadoria de André Venzon. A exposição, em cartaz até 26 de maio, também envolve a produção de um catálogo, que será lançado no museu, dia 16 de março, às 10h, data em que a artista comemora seu aniversário. Niura Borges, André Venzon, curador da amostra, e Vera Pellin - Foto: Eduardo Bins Ely

Hot Maria

A Hot Pepper Sex Shop marca presença no Carnaval de Porto Alegre, em ações em parceria com o bloco Maria do Bairro. A primeira delas é um baile neste sábado, no Bar Opinião. Também estão programadas outras duas ações, abertas ao público do Carnaval de rua: No dia 9 de março, com início às 13h, uma roda de samba, na praça Garibaldi. Finalizando as atividades, dia 17 de março, tem o Enterro dos Ossos na Redenção, a partir das 11h, junto ao Monumento do Expedicionário.



Janesca Azevedo com Evandro Azevedo Lima, que brindou sua formatura em Direito/Pucrs no 300 Cosmo Dining Room

SIMONE DI DOMENICO/DIVULGAÇÃO/JC





Rio Open

A Rolex, marca da alta relojoaria suíça, é o relógio oficial do Rio Open, um torneio ATP 500, considerado o maior torneio de tênis da América do Sul. O embaixador da marca é Dominic Thiem, tenista austríaco que está entre os 10 melhores do mundo e foi campeão do Rio Open de 2017. Os jogos seguem até este domingo, no Jockey Club, onde também está o Leblon Boulevard, com atrações para o público que assiste o torneio.



Pietra Müller Brandeburski completa 15 anos nesta sexta-feira para alegria de seus pais, Lia Cristiane Müller e Geraldo Brandeburski Júnior

LIA MÜLLER/DIVULGAÇÃO/JC

Janeiro

Localizado no antigo e lendário Marina All Suítes, na avenida Vieira Souto, no Leblon, o Hotel Janeiro é resultado da parceria do diretor criativo da Osklen, Oskar Metsavaht e do especialista no mercado hoteleiro Carlos Verneck. O projeto de branding é assinado por Metsavaht, através do escritório OM. Art e o projeto arquitetônico é da Siqueira Azul Escritório de Designer e Arquitetura. O chef Daniel Pinho comanda o restaurante que está em pleno funcionamento.



Isabela e José Fogaça no espetáculo Fuerza Bruta, no Bourbon Wallig, que encerra temporada neste domingo

MARIANA CARLESSO/JC

Olheiro

Deborah Secco será a Rainha do Camarote Allegria, na Sapucaí

RENATO WROBEL/DIVULGAÇÃO/JC

Deborah Secco foi coroada como rainha do Camarote Allegria para o Carnaval 2019, na Marques de Sapucaí. A atriz recebeu a faixa das mãos de Diógenes Queiroz, ao lado dos outros sócios André Barros, Tunico Almeida, Guilherme Viana e Gabriel Lobo, no Hotel Fasano. O Camarote Allegria promoverá sete dias de festas e será o único na avenida. A rainha marcará presença no domingo e na segunda-feira de Carnaval.