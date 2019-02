75

670972

2019-02-21 01:00:00

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 21/02/2019.

Perfume de Mulher Os atores Silvio Guindane e Gabriela Duarte com Gustavo Nunes, no Teatro das Artes

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

O sucesso das telas Perfume de Mulher ganhou uma versão teatral no Brasil. A primeira montagem mundial do romance para os palcos estreou no Teatro PetroRio das Artes, no Rio de Janeiro. A peça é dirigida por Walter Lima Jr. e estrelada por Silvio Guindane, Gabriela Duarte, Eduardo Melo e Saulo Rodrigues. A direção de produção é do gaúcho Gustavo Nunes. A temporada carioca vai até este domingo. A montagem segue em turnê pelo País de março a junho, incluindo Porto Alegre. No mês de setembro, estreia em Portugal.

Rio 360o

O atleta de vôlei Alexandre Elias, do Sesc/RJ, na cobertura do Everest Rio

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Com uma localização privilegiada, a uma quadra da praia de Ipanema, o Everest Rio Hotel é uma excelente opção de hospedagem na cidade maravilhosa. A cobertura é seu ponto alto, onde dispõe de uma piscina com serviço de bar e vista panorâmica de Ipanema e Leblon, além da Lagoa Rodrigo de Freitas e do Cristo Redentor. É no Grill 360°, com vista que todos os rooftop gostariam de ter, onde é servido o café da manhã e a sua tradicional Feijoada nos sábados à tarde.



Cave portuguesa

Neste sábado, 23 de fevereiro, Porto Alegre receberá um dos nomes mais importantes e carismáticos do cenário de vinhos portugueses no Brasil, Messias Vigário. Ele participará de um almoço harmonizado promovido pela Vinho e Arte, comandado pela enóloga Maria Amélia Duarte Flores, no Plaza São Rafael. Será uma oportunidade ímpar de conhecer sobre as diferentes regiões e estilos, com destaque para o Dão, Douro e Porto.

Joker

Ronaldo Nóbrega e o estilista Juliano Severiano

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

O estilista Juliano Severiano e seu primo Daniel Verissimo Sales criaram uma marca que pudesse atingir todos os públicos, do masculino ao feminino, sem nenhum rótulo ou preconceito, e sim com conceitos, temas e modelagens inspirados na moda americana e no estilo do Rio de Janeiro. Assim nasceu a Joker Clothing Deluxe, marca carioca com suas estampas criativas. Ronaldo Nóbrega e Juliana Maia estrelam a campanha.



Museu Cinema

O Cine Iberê realiza, neste domingo, uma sessão comentada do filme The Garden, com a professora de cinema da Universidade Federal de Pernambuco, Angela Prysthon. Trata-se de uma das obras mais importantes de Derek Jarman, uma fusão de autobiografia, poesia e política. O filme integra o programa de cinema em diálogo com a exposição Se o paraíso fosse assim tão bom, da artista britânica Cecily Brown.



Casamento

Maria Paula Coutro e Rafael Garcia casaram-se no hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca

JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC

Múltiplas

Jorge Breno Haag com Raquel Martins e Fernando Medina no aconchegante Bistrô Salomé, no Leme

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Nesta quinta-feira, rola a última edição deste verão do projeto Drinks, Sonidos y algo más, no 300 Cosmo Dining Room. Thiago Matthias e DJ Tom são os responsáveis pela trilha sonora e prometem ferver a pista.

O antiquário e galerista André Caruso Guarisse lançou o livro O Art Nouveau de Émile Gallé e seus contemporâneos. Guarisse atualmente está vivendo na França, com a esposa Anne Guarisse.

Diogo Monteiro Câmara assumiu a diretoria de Produtos, Mobilidade e Conteúdo da Oi. Ele chega para apoiar a companhia em sua estratégia de aceleração do negócio de mobilidade, além do portfólio móvel.

A curadoria de cinema independente Lora apresenta, em parceria com a UniFrance, um festival de curtas franceses na escadaria da Borges de Medeiros. Neste domingo, com entrada gratuita.